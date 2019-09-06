https://static.news.ru/photo/4a57f65e-d098-11e9-b1b3-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву необходимо помочь вернуться к нормальной жизни после выхода на свободу. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

По его словам, случившееся послужит уроком для всех звёзд и всего общества. При этом он отметил, что наказание оказалось слишком строгим для футболистов, так как «дело их жизни оказалось сломано».

Теперь нужно помочь им вернуться к нормальной жизни, — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Ходатайства об условно-досрочном освобождении футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева удовлетворил Алексеевский районный суд Белгородской области. Осуждённые за драку окажутся на свободе 17 сентября.

Как писал News.ru, председатель палаты Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров Виктор Березов рассказал, что «Краснодар» не отозвал заявление на расторжение контракта с полузащитником Павлом Мамаевым.