Кацалапов упал и зацепил партнёршу во время проката на ЧЕ

Российский фигурист Никита Кацалапов допустил падение в начале ритм-танца на чемпионате Европы в Минске.
На это падение среагировала его партнёрша — Виктория Синицина. Она также коснулась руками льда. Кроме того, фигурист допустил небольшую ошибку во время поддержки.
За прокат россияне получили 70,24 балла при двух баллах штрафа. Они выступали первыми в финальной разминке.
Чемпионат Европы завершится 27 января.
Как писал News.ru, испанский фигурист Кирилл Халявин, выступающий в паре с Сарой Уртадо, поделился эмоциями после проката на чемпионате Европы в Минске.