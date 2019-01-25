Кацалапов упал и зацепил партнёршу во время проката на ЧЕ

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Виктория Синицина и Никита Кацалапов

Российский фигурист Никита Кацалапов допустил падение в начале ритм-танца на чемпионате Европы в Минске.

На это падение среагировала его партнёрша — Виктория Синицина. Она также коснулась руками льда. Кроме того, фигурист допустил небольшую ошибку во время поддержки.

За прокат россияне получили 70,24 балла при двух баллах штрафа. Они выступали первыми в финальной разминке.

Чемпионат Европы завершится 27 января.

Как писал News.ru, испанский фигурист Кирилл Халявин, выступающий в паре с Сарой Уртадо, поделился эмоциями после проката на чемпионате Европы в Минске.