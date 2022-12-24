Кацалапов рассказал об альтернативе для спортсменов на фоне санкций Фигурист Кацалапов рассказал, что на фоне санкций спортсмены могут развиваться на родине

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Актриса Елизавета Арзамасова и фигурист Никита Кацалапов

В России стараются развивать любой вид спорта, фигурное катание на 100% подпадает под это правило, заявил на премьере нового шоу Татьяны Навки «Шахерезада» в разговоре с NEWS.ru фигурист Никита Кацалапов. Он отметил, что в РФ проводится множество соревнований, поэтому из-за отсутствия возможности состязаться за рубежом спортсмены могут наращивать свои силы на родине.

Когда нас выпустят, мы просто выйдем и всем покажем, — сказал Кацалапов.

Его партнерша по шоу Виктория Синицина, в свою очередь, рассказала о номере с поджиганием. Она подчеркнула, что поначалу ей было непривычно, но затем она смогла привыкнуть к номеру. Кацалапов назвал ее «настоящей русской женщиной».

В первый раз было немного не по себе, потому что странно, когда вокруг тебя огонь. А вообще, в принципе, все абсолютно нормально, я уже привыкла. И в огонь, и в воду, — отметила Синицина.

Российские спортсмены отстранены от международных соревнований из-за проведения РФ специальной военной операции на Украине. Кроме того, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) решило продлить отстранение Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Формальная причина этого решения — вопросы, возникшие после проведения аудиторской проверки РУСАДА, которая прошла в онлайн‑формате в сентябре этого года.

В декабре 2019 года исполком WADA постановил лишить Россию права проводить Олимпиады и чемпионаты мира. Российским спортсменам было запрещено выступать на Олимпийских играх и мировых первенствах под национальным флагом.