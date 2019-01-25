Кацалапов рассказал о несчастном случае на ЧЕ

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Никита Кацалапов и Виктория Синицина

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в паре с Викторией Синициной, прокомментировал ритм-танец на чемпионате Европы в Минске, где он допустил падение.

«Произошёл твиззл (параллельный элемент в танцах на льду — ред.), но потом как будто бы подстрелили. Не знаю, что произошло. Сто процентов несчастный случай», — передаёт слова фигуриста корреспондент News.ru.

Синицина добавила, что в Минске «потрясающая арена», кататься там очень приятно.

За прокат россияне получили 70,24 балла при двух баллах штрафа. Они выступали первыми в финальной разминке.

Чемпионат Европы завершится 27 января.

Как писал News.ru, испанский фигурист Кирилл Халявин, выступающий в паре с Сарой Уртадо, поделился эмоциями после проката на чемпионате Европы в Минске.