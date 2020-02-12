https://static.news.ru/photo/10d2fbaa-4d7e-11ea-90db-fa163e074e61_660.jpg Олег Матыцин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление правительства, согласно которому число заместителей министра спорта увеличивается с пяти до шести.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. В нём отмечается, что финансовое обеспечение расходов на реализацию нововведения осуществляется в пределах установленной кабмином предельной численности работников центрального аппарата Минспорта и ассигнований, которые предусмотрены ведомству в федеральном бюджете.

Ранее NEWS.ru писал, что чиновник Минспорта лишился работы, скрыв наличие у его супруги дорогой квартиры. Он был уволен по инициативе прокуратуры в связи с утратой доверия.