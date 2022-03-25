Кабмин одобрил РЖД продажу части акций ФК «Локомотив»

Правительство разрешило Российским железным дорогам продать часть акций футбольного клуба «Локомотив». Соответствующее распоряжение за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Согласиться с предложением Минфина России, согласованным с Минтрансом и ОАО «РЖД» <...> об отчуждении 100 обыкновенных именных акций АО ФК «Локомотив», что составляет 0,0015% от уставного капитала, путем внесения их в счет оплаты дополнительного выпуска акций «РЖД Управление активами» по цене не ниже рыночной, определенной на основании отчета независимого оценщика, и не ниже балансовой стоимости, — говорится в документе.

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник пояснил, что в данном случае речь не идёт о продаже клуба и к санкциям это никакого отношения не имеет.

Сто акций передали всего. Такие документы за один день не принимаются, их иногда согласовывают годами. В общем, к санкциям это никакого отношения не имеет. Бред, да и только. ФК «Локомотив» не продаётся, — передаёт слова Плутника в своём Telegram-канале журналист Иван Карпов.

«Локомотив» — один из старейших футбольных клубов России, который введёт свою историю с основания в 1922 году команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге. Клуб является трёхкратным чемпионом России и 11-кратным обладателем Кубка страны.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил своё отношение к санкциям, наложенным на российские футбольные клубы и сборные. По словам чиновника, наказание по отношению к спортсменам не является справедливым.