К юбилею Олимпиады-80 создан документальный фильм

https://static.news.ru/photo/9aae807c-d7e1-11ea-b3fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: SVEN SIMON/Global Look Press

Документальный фильм «Олимпиада-80. Борьба за Игры» был представлен информационным порталом Life.

Фильм рассказывает о трудных и интересных шести годах подготовки: с какими сложностями сталкивались организаторы, кто разработал олимпийский факел, из чего был сделан главный символ — мишка — и как Олимпиада повлияла на развитие инфраструктуры Москвы и образ жизни людей.

Life удалось отснять рассекреченные документы, где глава СССР Леонид Брежнев предлагает рассмотреть вопрос об отмене Олимпиады. По его мнению, это мероприятие стоило больших денег.

Среди прочего в фильме рассказывается, кому пришла в голову идея запустить Олимпийского мишку в небо и как охранялись объекты инфраструктуры, какие атаки удалось предотвратить и как работали журналисты. Релиз фильма — 6 августа 2020 года в 16:00 на сайте Life.ru и во всех социальных сетях портала.

Как писал NEWS.ru, со дня открытия XXII Олимпийских игр в Москве прошло 40 лет. Две недели, с 19 июля по 3 августа, жители СССР были вовлечены в праздник, участниками которого стали впервые. И дело было не только и не столько в спорте, Олимпиада открыла для мира Советский Союз, изолированный железным занавесом. Советские граждане смогли показать своё гостеприимство многим тысячам гостей и сотням спортсменов из-за рубежа. Это были первые в истории Олимпийские игры на территории Восточной Европы, а также первые Олимпийские игры, проведённые в социалистической стране. Однако более 60 стран бойкотировали Олимпиаду в связи с вводом советских войск в Афганистан. Некоторые спортсмены из этих стран всё же приехали в Москву и выступали под олимпийским флагом.