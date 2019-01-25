Йоханнес Бё выступит во всех гонка до чемпионата мира

https://news.ru/storage/news/b90a8f56ac5aa1be876c3847e104387c/d3692a3d-a6be-4e42-a7ff-43c614413709_850.jpg Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Йоханнес Бё

Победитель спринтерской гонки в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё похвалил новую трассу в итальянском Антхольце.

«Когда я поразил девять мишеней, был доволен стрельбой. Оставалось сражаться до конца в спринте, чтобы увеличить задел перед пасьютом. Мне нравится новая трасса в Антхольце, но и та, что была в прошлом году тоже подходила. Моё тело лучше готово к высоте в этом году, чем раньше, поэтому я не видел разницы между Антхольцем и другими этапами», — сказал норвежец на пресс-конференции.

Он добавил, что планирует «выступать во всех гонках до чемпионата мира, несмотря на большой отрыв в общем зачёте».

Как сообщалось, российские биатлонисты провали спринтерскую гонку.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.