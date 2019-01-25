Йоханнес Бё выступит во всех гонка до чемпионата мира

Победитель спринтерской гонки в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё похвалил новую трассу в итальянском Антхольце.
«Когда я поразил девять мишеней, был доволен стрельбой. Оставалось сражаться до конца в спринте, чтобы увеличить задел перед пасьютом. Мне нравится новая трасса в Антхольце, но и та, что была в прошлом году тоже подходила. Моё тело лучше готово к высоте в этом году, чем раньше, поэтому я не видел разницы между Антхольцем и другими этапами», — сказал норвежец на пресс-конференции.
Он добавил, что планирует «выступать во всех гонках до чемпионата мира, несмотря на большой отрыв в общем зачёте».
Как сообщалось, российские биатлонисты провали спринтерскую гонку.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде.