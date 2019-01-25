USD  66.0016 EUR  75.0306
GOLD1,300 $   Brent61.16 $ Bitcoin3,571.54 $
МОСКВА-15°C19:47
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Йоханнес Бё выступит во всех гонка до чемпионата мира

Йоханнес Бё Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

Йоханнес Бё

спорт [ версия для печати ]

Победитель спринтерской гонки в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону норвежец Йоханнес Бё похвалил новую трассу в итальянском Антхольце.

«Когда я поразил девять мишеней, был доволен стрельбой. Оставалось сражаться до конца в спринте, чтобы увеличить задел перед пасьютом. Мне нравится новая трасса в Антхольце, но и та, что была в прошлом году тоже подходила. Моё тело лучше готово к высоте в этом году, чем раньше, поэтому я не видел разницы между Антхольцем и другими этапами», — сказал норвежец на пресс-конференции.

Он добавил, что планирует «выступать во всех гонках до чемпионата мира, несмотря на большой отрыв в общем зачёте».

Как сообщалось, российские биатлонисты провали спринтерскую гонку.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 7 по 17 марта в шведском Эстерсунде. 


#биатлон #ЙоханнесБе #Кубокмира
самое читаемое
шоу-бизнес
Собчак попала на видео на месте драки Виторгана и Богомолова
в мире
США предостерегли Россию от расширения влияния в мире


читайте также
спорт 18:31, 25 января 2019
Украинский биатлонист остался доволен работой сервисёров
спорт 16:39, 16 января 2019
Тренер Йоханнеса Бё поведал об опасности Логинова
Лента новостей
спорт 19:40
Глава РФС: мы не можем похвастать победами
общество 19:38
Роддом на северо-востоке Москвы получил международный статус
происшествия 19:35
Адвокат Пола Уилана объяснил тонкости соглашения на защиту
в мире 19:35
Госдеп призвал американцев покинуть Венесуэлу
спорт 19:24
Чемпионат страны по биатлону примет объект Универсиады
Другие новости
спорт 19:40
Глава РФС: мы не можем похвастать победами
спорт 19:35
Йоханнес Бё: пусть болельщики России немного подождут
Лучший биатлонист мира ответил на вопросы News.ru
спорт 19:24
Чемпионат страны по биатлону примет объект Универсиады
спорт 19:16
Отстранённого тренера Головина нашли «высокомерным»
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top