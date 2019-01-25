Йоханнес Бё: пусть болельщики России немного подождут

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Йоханнес Бё

Лучший биатлонист мира ответил на вопросы News.ru

Безоговорочный лидер мирового биатлона в этом сезоне Йоханнес Бё одержал очередную победу в Антхольце. Для него она стала десятой в этом сезоне и четвёртой подряд. Корреспондент News.ru пообщался с рыжеволосым норвежским гегемоном после официальной пресс-конференции и расспросил его о новых конфигурациях трассы, подарках для российских болельщиков и отложенном возвращении на подиум Мартена Фуркада.

— Йоханнес, насколько сложно вам было справиться с высотой?

— Было сегодня сложно, она всегда тяжело давит. К тому же новая трасса. Когда я поразил девять мишеней, был доволен стрельбой. Оставалось сражаться до конца в спринте, чтобы увеличить задел перед пасьютом. Мне нравится новая трасса в Антхольце, но и та, что была в прошлом году тоже подходила. Моё тело лучше готово к высоте в этом году, чем раньше, поэтому я не видел разницы между Антхольцем и другими этапами.

— А как изменилась трасса перед чемпионатом мира?

— Она стала более рельефной. Подъёмы стали круче и длиннее, а спуски сложнее для преодоления. Поэтому тут уже негде отдохнуть, как раньше.

— Вам она больше нравится?

— С одной стороны, разрывы в лыжном ходе на дистанции будут больше, с другой стороны такая трасса тяжелее для сердца, и сложнее сохранять скорость до финиша.

— После того, как ваш отрыв от преследователей в общем зачёте стал космическим, нет планов пропустить пару американских стартов ради подготовки к чемпионату мира?

— Я планирую выступать во всех гонках до чемпионата мира, несмотря на большой отрыв в общем зачёте.

Matthias Balk/dpa/Global Look Press

— Вы рассчитывали и в Антхольце продолжить свою победную серию?

— Каждый спортсмен всегда хочет побеждать и получать таким образом отдачу от затраченных на тренировках усилий. Но вряд ли можно было ожидать сразу так много побед, как в этом сезоне. Но сейчас я стараюсь продолжать и не терять запала.

— Сегодня было слишком много промахов, хотя ветер был не сильный. В чём причина?

— Я знаю, что многие говорят о высоте, кто-то о солнце, но мне кажется, что за три недели непрерывных соревнований спортсмены уже прилично устали, вот и промахиваются. На высоте в организме становится меньше кислорода, и тяжелее сохранять равновесие на стрельбе. Тут огромная нагрузка на всё тело.

— В Антхольце всегда много норвежских болельщиков. Вы чувствуете себя здесь как дома?

— Да, много норвежцев стояло на линии финиша и поддерживало меня.

— Что вы думаете о болельщиках из других стран, в том числе и из России, которым надоели ваши победы, и они хотят, чтобы вы дали шанс и их любимцам?

— Я думаю, у них будет возможность порадоваться в ближайшее время. Я не смогу всё время продолжать побеждать, потому что в биатлоне ситуация может резко измениться. Просто вашим болельщикам нужно подождать, и она изменится.

— Это значит, что на американских этапах у вас запланирован закономерный спад перед чемпионатом мира?

— Нет, я планирую быть столь же быстрым, как и всегда. Я никогда не планирую проигрывать. Буду делать, всё, что в моих силах.

— Когда Мартен Фуркад вернётся на подиум?

— Завтра.