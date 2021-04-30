Спортивный комментатор Генусов умер в Петербурге

https://static.news.ru/photo/5b93846a-ab25-11eb-b2b9-96000091f725_660.jpg Леонид Генусов Фото: genusovl/instagram.com

Известный спортивный комментатор Леонид Генусов умер в Санкт-Петербурге в возрасте 62 лет. О этом телеканалу «78» сообщил сын журналиста.

Мужчина скоропостижно скончался 1 мая от остановки сердца. Журналист ничем не болел и не жаловался на здоровье, словом, ничто не предвещало беды.

На рубеже 1990-х и 2000-х годов Генусов работал пресс-секретарём петербургского «Зенита», затем был спортивным комментатором, автором телепередач и документальных фильмов. В последние годы работал ведущим телеканала «78».

5 апреля умер известный комментатор бокса Владимир Гендлин. Ему было 84 года. Мужчина перенёс обширный инфаркт и две операции. Его выписали из больницы, а через некоторое время он почувствовал себя плохо.

3 марта скончался футбольный и хоккейный комментатор Юрий Розанов. Длительное время он боролся с онкологическим заболеванием, но продолжал работать.