Стал известен стартовый номер Камилы Валиевой в короткой программе

Россиянка Камила Валиева выйдет на лёд в короткой программе женского фигурного катания на Олимпийских играх в Пекине под 26-м номером. Всего в соревнованиях примут участие 30 спортсменок.

По результатам жеребьёвки, две другие представительницы России выступят позже. Александра Трусова появится на льду 28-й, а Анна Щербакова — 29-й, сообщается на официальном сайте соревнований.

Фигуристки представят короткие программы 15 февраля в 13:00 по московскому времени. Произвольные программы запланированы на 17 ноября также в 13:00 по московскому времени.

Ранее стало известно, что решение заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу участия Валиевой в Олимпийских играх в Пекине будет вынесено во второй половине дня 14 февраля, говорится в релизе организации.