Из WADA ушёл автор расследования допинговых нарушений в российском спорте

https://static.news.ru/photo/6f283914-51cd-11eb-86fa-fa163e074e61_660.jpg Ричард Паунд Фото: Wikimedia

Автор расследования допинговых нарушений в российской лёгкой атлетике, член Международного олимпийского комитета (МОК) канадец Ричард Паунд покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом сообщили в самой организации.

Отмечается, что 78-летний Паунд покинул совет учредителей WADA в связи с истечением срока членства, который завершился 31 декабря 2020 года, сообщает ТАСС.

Паунд возглавлял комиссию, которая в 2015 году опубликовала отчёт об использовании допинга в российской лёгкой атлетике. Это повлекло за собой лишение членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в международной ассоциации, которое до сих пор не восстановлено.

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) в споре с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА). Суд постановил отстранить спортсменов из РФ от участия в международных соревнованиях под национальным флагом до 16 декабря 2022 года. Санкции затронули Олимпийские игры 2020 года в Токио и 2022-го в Пекине, а также чемпионат мира по футболу в 2022 году в Катаре. РУСАДА обязали компенсировать судебные издержки, агентство заплатит $1,27 млн.

Как писал NEWS.ru, МОК до конца января должен решить, под каким флагом и гимном будет выступать сборная России на Олимпиаде в Токио. Об этом заявил глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.