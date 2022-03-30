«Из тюрьмы вернулась»: хореограф рассказал о состоянии Тутберидзе после ОИ

Хореограф Алексей Железняков рассказал, в каком настроение пребывала тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе после окончания Олимпийских игр в Пекине. По его словам, Тутберидзе оставила очень много эмоциональных сил на олимпийском турнире, сообщает Metaratings.ru.

Все вернулись измученные, а на Этери вообще лица не было. На мой вопрос: «Как ты?» она ответила: «Такое ощущение, что из тюрьмы вернулась». Высосали начисто все соки из наших девчонок, вампирюги, — сказал Железняков.

На Олимпийских играх 2022 года две воспитанницы Тутберидзе выиграли золотые медали. Это Камила Валиева — в командном турнире и Анна Щербакова — в личном первенстве.

Валиева оказалась в центре допингового скандала. В её допинг-пробе, взятой ещё 25 декабря, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. 9 февраля Валиеву, уже успевшую принести России золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде, а потом отменили это решение. Спортивный арбитражный суд встал на сторону фигуристки.

В итоге Валиева стала четвёртой (224,09) в личном турнире, а Анна Щербакова выиграла Олимпийские игры в Пекине.