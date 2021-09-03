Из Бразилии хотели депортировать четырёх игроков сборной Аргентины

В Бразилии собирались депортировать четырёх футболистов национальной сборной Аргентины после прибытия на отборочный матч квалификации ЧМ-2022. Об этом сообщает TyС Sports.

Причиной такого решения называют пересечение границы Эмилиано Мартинесом, Эмилиано Буэндиа, Кристианом Ромеро и Ло Чельсо с коронавирусными нарушениями.

Все четыре игрока выступают за английские клубы, а прибывшим из Великобритании следует проходить 14-дневный карантин. При этом игроки сборной Аргентины ввели в заблуждение миграционную службу Бразилии, написав, что в последнее время не посещали Великобританию.

Ранее стало известно, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен будет провести пять дней на карантине после прилёта в Англию. По данным источника, футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отправил запрос в британское правительство с просьбой отменить карантин для Криштиану Роналду, но получил отказ. Согласно установленным правилам, любой человек, прибывающий из Португалии в Англию, должен пробыть на изоляции пять дней.