Иван Штырков рассказал как Расулов может победить Джонсона«Против Джонсона есть единственная правильная тактика»: Штырков дал совет Расулову
Российский боец Иван Штырков в разговоре с корреспондентом NEWS.ru поделился ожиданиями от поединка за звание чемпиона ACA в тяжелом весе между американцем Тони Джонсоном и россиянином Салимгереем Расуловым. По мнению Уральского Халка, исход встречи решит физическая готовность участников.
На самом деле я высоко оцениваю возможности Джонсона. Его внешний вид вводит в заблуждение. Но он очень серьёзный оппонент и очень сильный тяжеловес во всех аспектах. Удержать на месте или перевести его — невероятно сложно. Тактика, которую против него выбрал Евгений Гончаров — единственная правильная тактика. Можно сказать, что он отбегал, можно сказать отработал на задней ноге и вторым номером. Он не сближался и давал по себе бить. У Джонсона тяжелый удар, что он показал в поединке с Мухуматом Вахаевым. И у Салимгерея также сильный удар. Первые два раунда пройдут на пике, а затем всё будет решать функционалка. Если попадёт Расулов всё может закончиться и для Джонсона, — сказал Штырков.
Турнир ACA 138, в рамках которого состоится поединок Джонсона и Расулова, состоится 27 марта в Грозном.
Ранее Штырков заявил, что 29-летний россиянин Магомед Анкалаев является фаворитом в поединке с Тьяго Сантосом. По мнению Уральского Халка, бразильский ветеран будет очень опасен в первом раунде. Поединок состоится 13 марта на турнире UFC Fight Night 203.