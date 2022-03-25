Иван Штырков рассказал как Расулов может победить Джонсона

На самом деле я высоко оцениваю возможности Джонсона. Его внешний вид вводит в заблуждение. Но он очень серьёзный оппонент и очень сильный тяжеловес во всех аспектах. Удержать на месте или перевести его — невероятно сложно. Тактика, которую против него выбрал Евгений Гончаров — единственная правильная тактика. Можно сказать, что он отбегал, можно сказать отработал на задней ноге и вторым номером. Он не сближался и давал по себе бить. У Джонсона тяжелый удар, что он показал в поединке с Мухуматом Вахаевым. И у Салимгерея также сильный удар. Первые два раунда пройдут на пике, а затем всё будет решать функционалка. Если попадёт Расулов всё может закончиться и для Джонсона, — сказал Штырков.