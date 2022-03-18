Иван Штырков дал прогноз на поединок Волкова и Аспиналла

Аспиналл крайний бой выиграл у Сергея Спивака. Когда я сделал прогноз на бой, забыл про то, что Сергей согласился выйти на замену за две недели до боя, и поставил на победу Спивака. Затем в голове переиграл эту историю. Две недели — это ни о чём. Неделя на перелёт и одну неделю он побил по груше, не проведя ни одного спарринга. Аспиналл не является выдающимся бойцом и Волков разберёт его на классе. У Александра не возникало проблем с такими бойцами, что он не раз показывал. Тем более, сейчас Волков прошел полноценный лагерь. Александр заметерел и стал совершено другим бойцом, — сказал Штырков.