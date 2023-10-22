Итоги UFC 294: какие были скандалы, кто победил, что сказал Кадыров Итоги UFC 294: Махачев победил Волкановски, Чимаев обратился к Кадырову

Фото: IMAGO/INPHO/Evan Treacy/Global Look Press

В минувшую субботу, 21 октября, в Абу-Даби состоялся турнир UFC 294. Главным событием вечера стал поединок между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски. Как прошло мероприятие?

Кто победил в UFC 294

В главном бою UFC 294 Ислам Махачев победил Алекса Волкановски техническим нокаутом в первом раунде. Спустят три минуты после начала поединка россиянин провел хай-кик — удар ногой в голову, отправив соперника в нокдаун, после чего нанес еще несколько ударов руками. Судя остановил бой. Таким образом, Махачев защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.

Еще одним ожидаемым боем стал поединок между шведско-эмиратским бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и нигерийцем Камару Усманом. Бой продлился все три раунда, по итогам которых судьи отдали победу Чимаеву.

Также в основном карде UFC 294 Саид Нурмагомедов победил представителя Таджикистана Муина Гафурова, Икрам Алискеров одолел бразильца Уорли Алвеса, а поединок Магомеда Анкалаева и бразильца Джонни Уокера был признан несостоявшимся из-за запрещенного удара со стороны россиянина.

Кроме того, в единственном женском поединке россиянка Виктория Дудакова единогласным решением судей победила американку Джин Ю Фрей.

Что говорили победители после боя

Ислам Махачев выступил с речью, в которой обратился к народу Палестины.

«Победа или поражение — Альхамдулиллах. Я не праздную, потому что сумасшедшие вещи происходят. Палестина, мы с тобой. Остановите это. Всем спасибо, кто за меня болеет дома, в России. Палестина, сектор Газа, мы с вами», — сказал чемпион UFC.

Об эскалации конфликта Израиля и Палестины высказался и Хамзат Чимаев.

Фото: Matt Davies/Keystone Press Agency/Global Look Press Ислам Махачев

«Ребят, вы знаете, что сейчас в мире происходит. Нет счастья драться в клетке и видеть, как умирают дети. Без разницы где. Украина, Сирия, Афганистан, Палестина, США — без разницы. Когда дети умирают, это тяжело. У меня ребенок, который ждет меня дома. Ему всего три месяца. Если он даже просто плачет, я знаю, как это ощущается. А если ребенок умирает, я не знаю, что сказать. Надеюсь, в мире все наладится. Мусульмане, христиане, иудеи — неважно. Пожалуйста, будьте вместе! Дайте нам жить в мире и счастье», — сказал боец.

Что Чимаев сказал Кадырову

Хамзат Чимаев на чеченском языке обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и попросил дать ему возможность поехать воевать за Палестину.

«Наш национальный лидер, да будет доволен вами Всевышний! При вашей поддержке для меня не проблема драться в октагоне, и если вы дадите разрешение, то, клянусь, буду первым, кто отправится туда. Прошу вас, дайте мне оружие и позвольте поехать сражаться за Палестину», — заявил Чимаев.

Рамзан Кадаров отреагировал на слова Чимаева.

«Первые слова нашего брата были в поддержку всех народов, которые сегодня пребывают в угнетенном положении. Он особо выделил Палестину и, находясь в эпицентре внимания всего спортивного мира, решительно осудил насилие в отношении жителей сектора Газа. Хамзат тем самым показал, насколько сильно болит за братский палестинский народ его сердце истинного мусульманина. Это заслуживает глубокого уважения», — ответил глава Чечни.

Какие скандалы произошли на UFC 294

Потасовкой завершился бой между россиянином Магомедом Анкалаевым и бразильцем Джонни Уокером. В ходе поединка Магомед нанес нелегитимный удар коленом в голову, после чего Уокер не смог ответить на утверждающие вопросы судьи.

В итоге бой остановили, однако бразилец был не согласен с этим решением и толкнул рефери, а также едва не подрался со своим соперником вне турнирного времени. В дело вмешались сотрудники безопасности и глава UFC Дэйна Уайт, которые вышли в октагон. В итоге бойцов удалось успокоить. Бой признали несостоявшимся.

Помимо этого, на трибунах UFC 294 произошла драка между российским бойцом поп-ММА Шовхалом Чурчаевым и участником UFC бразильцем Пауло Костой. Стычка случилась во время боя Чимаева и Усмана.

Именно Коста должен был быть соперником Чимаева, однако снялся с турнира из-за травмы. Чурчаев же является близким другом Чимаева.

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