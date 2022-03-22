Итальянский велогонщик пережил остановку сердца во время соревнований
Итальянский велогонщик потерял сознание во время многодневки и пережил остановку сердца
Белла Гаургашвили
Белла Гаургашвили
11:46, 22 марта 2022
Сонни КолбреллиФото: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Global Look Press
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Итальянский велогонщик команды Baharin — Victorious Сонни Колбрелли потерял сознание на финише первого этапа многодневки «Вуэльта Каталонии», сообщает Velonews. У спортсмена начались судороги, врачам пришилось применить дефибриллятор. Впоследствии стало известно, что Колбрелли перенёс остановку сердца.
Сонни Колбрелли финишировал вторым вслед за австралийцем Майклом Мэттьсом. Сейчас итальянец находится в больнице Жироны: по данным команды, состояние велогонщика стабильное.
Когда его доставили в больницу, он был в сознании и чувствовал себя нормально. Сейчас он поддерживает контакт с семьёй и друзьями и восстанавливается. Он пройдёт дополнительные обследования для установки причины вчерашнего инцидента, — гласит заявление Baharin — Victorious.
12 июня во время матча первого тура Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии полузащитник Эриксен потерял сознание, впоследствии выяснилось, что у футболиста произошла остановка сердца. В госпитале Эриксену установили кардиостимулятор. Полузащитник недавно вернулся в футбол и подписал контракт с английским клубом «Брентфорд». Соглашение 29-летнего футболиста рассчитано до окончания нынешнего сезона.