Итальянский велогонщик пережил остановку сердца во время соревнований

Фото: Gian Mattia D'Alberto/LaPresse/Global Look Press

Галия Карякина, жена российского гроссмейстера Сергея Карякина, выступила с гневным заявлением, после того как Международная шахматная федерация (ФИДЕ) отстранила спортсмена от соревнований под своей эгидой на шесть месяцев. Она считает, что ФИДЕ своим политическим решением уничтожила исключительность и возвышенность шахмат. По её словам, ФИДЕ попыталась угодить МОК с целью включения игры в программу Олимпиады, отстранив от соревнований её мужа.

Ребята из ФИДЕ надеются попасть в олимпийские виды спорта, заискивая и выслуживаясь перед МОК и другими спортивными организациями. Другими способами не получается. Шахматы для меня всегда были особым видом спорта!...