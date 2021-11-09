Итальянский тренер раскритиковал подход России к воспитанию чемпионок

Итальянский тренер по фигурному катанию Лоренцо Магри раскритиковал подход российской тренерской школы к воспитанию чемпионок. Он считает, что Россию совершенно не заботит, кто именно выиграет Олимпиаду. Слова Магри приводит «Чемпионат».
Судя по тому, что мы, европейцы, видим со стороны, кажется, что Россия заинтересована только в победе и мало заботится о том, кто победит. У вас есть медаль, но имя не имеет значения, — сказал Магри.
По мнению итальянского специалиста, фигуристки похожи на вино — с возрастом они становятся только лучше. Поэтому если девушка уходит из спорта рано, то не успевает созреть, считает тренер.
Я скучаю по тому, чтобы волноваться в конце программы из-за прожитой на льду истории. Хочется сопереживать спортсменкам, а не только видеть потрясающие прыжки. Очень уважаю Этери [Тутберидзе] и всю её группу. Уважаю Светлану Панову и других коллег, но я бы хотел, чтобы через несколько лет эти девушки все ещё выступали, — заключил Магри.
Ранее сообщалось, что американский журналист Дэвид Лис сравнил российскую фигуристку Анну Щербакову с уставшей старухой.