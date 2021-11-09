Итальянский тренер раскритиковал подход России к воспитанию чемпионок

Фото: Raniero Corbelletti/AFLO/Global Look Press

Чемпионка мира по фигурному катанию 2021 года Анна Щербакова рассказала, как изменилась её жизнь после перехода в группу Этери Тутберидзе. Она отметила, что под руководством Этери Георгиевны она стала более осознанной. Слова Щербаковой приводит Sport24.

Фигуристка призналась, что после перехода в группу Тутберидзе жизнь разделилась на до и после. Всегда очень любила соревнования, смотреть на судей и улыбаться... Это был детский вариант восприятия. У Этери...