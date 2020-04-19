Итальянские теннисистки сыграли партию на соседних крышах

https://static.news.ru/photo/58dac1d4-825e-11ea-a3e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andreas SandstrÃ–M/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Итальянские теннисистки Виттория Оливери и Карола Пессина решили, что карантин — не повод прекращать тренировки и сыграли партию на крышах соседних домов.

В итальянском городке Финале-Лигуре есть свой теннисный клуб, который, как и вся страна, ушла на карантин из-за эпидемии коронавируса, сообщила «Медуза».

Отмечается, что всем спортсменам рассылали задания для тренировок в домашних условиях, но Оливери и Пессина рассказали, что сыграли партию на крышах соседних домов, потому что им очень хотелось вернуться на площадку.

Ранее NEWS.ru передавал, что Мария Шарапова, объявившая о завершении спортивной карьеры, приняла участие в челлендже SafeHands, показав, как необходимо мыть руки.

Экс первая ракетка мира опубликовала в своём Twitter видео, передав эстафету актрисе Наоми Кэмпбелл, телеведущему Тиму Феррису и другим участникам.