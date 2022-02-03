Историк спорта оценил вероятность успеха России на Олимпиаде

Россия относится в традиционным странам-фаворитам на Олимпиаде, поэтому шанс, что РФ займёт первое место или войдет в тройку лучших на главном спортивном событии года, достаточно велик, считает историк спорта Александр Любимов. Среди главных конкурентов России он выделил Норвегию, Китай, США и Германию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Шанс занять первое место и попасть в тройку лидеров есть всегда, просто есть традиционные фавориты, и Россия принадлежит к ним. Россия — одна из команд, которая претендует на первое место в общекомандном зачёте, но кроме России на это место претендуют Китай, Германия, Норвегия, в какой-то степени США, — высказался Любимов.

Он выразил мнение, что на ситуацию со спортом в России положительным образом может повлиять появление спортсмена-звезды. По его мнению, победа одного конкретного человека на Олимпиаде вызывает больший общественный резонанс, чем победа в командном.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что медали хоккеистов важнее всех остальных наград на ОИ. Таким образом она отреагировала на нежелание сборной России по хоккею отправляться в Пекин на самолёте с другими спортсменами.