«Испугались наших»: Лайшев о поднятии возрастного ценза в фигурном катании Глава «Самбо-70» Лайшев заявил, что ISU поднял возрастной ценз в фигурном катании из-за страха перед россиянами

Фото: vk.com/s70ru

Ренат Лайшев

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев подверг критике решение Международного союза конькобежцев (ISU) о повышении возрастного ценза в фигурном катании, сообщает Metaratings.ru. По его словам, изменения в правилах продиктованы страхом перед россиянками.

По большому счету они испугались наших девочек, они не хотят дать российским талантам двигаться наверх. Если бы они обсуждали эту тему давно и последовательно и считали это проблемой — это одно. Но когда поднимают этот вопрос после того, как наши ребята доказали, что они круче любых взрослых — это и есть их западная демократия, — заявил Лайшев.

Функционер также отметил, что решение ISU не имеет никакого отношения к спорту. По словам Лайшева, оно продиктовано исключительно политическим соображениями.

Ранее стало известно о поэтапном поднятии возрастного ценза в фигурном катании, конькобежном спорте и шорт-треке с 15 до 17 лет. В следующем сезоне правила останутся неизменными, спустя год спортсменов допустят до взрослых соревнований с 16 лет, а к сезону-2024/25 окончательно повысят возрастной ценз.

Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова отказалась считать повышение возрастного ценза проблемой для россиян. По её мнению, в стране есть резерв из спортсменов разного возраста.