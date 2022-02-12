Исполнительный директор МОК прокомментировал случай с допингом Валиевой

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби рассказал, как организация планирует разбираться с ситуацией, в которой оказалась российская фигуристка Камила Валиева. В допинг-пробе россиянки от 25 декабря был обнаружен триметазидин в микродозе. По словам функционера, в деле 15-летней спортсменки необходим взвешенный подход, передаёт «Матч ТВ».

На любой Олимпиаде возникают проблемные вопросы. Мы должны основательно и грамотно подходить к каждому отдельному случаю, особенно когда речь идёт о 15-летней девочке. Необходим индивидуальный подход, причём, очень взвешенный, — сказал Дюби.

В воскресенье российская фигуристка приняла участие в тренировке. Валиева чисто откатала короткую программу, а в произвольной совершила две ошибки.

Ранее стало известно, что решение заседания выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по вопросу участия Валиевой в Олимпийских играх в Пекине будет вынесено во второй половине дня 14 февраля, говорится в релизе организации. Само заседание пройдёт днём ранее.