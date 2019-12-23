https://static.news.ru/photo/eda8922a-2631-11ea-a09a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исполком Олимпийского комитета России (ОКР) единогласно поддержал рекомендацию набсовета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не согласиться с решением Всемирного антидопингового агентства (WADA) по лишению РУСАДА статуса соответствия, сообщает РИА Новости.

Ранее исполком WADA принял решение отстранить Россию на четыре года от участия в международных соревнованиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира, писал NEWS.ru.

Наблюдательный совет РУСАДА рекомендовал совету учредителей не согласиться с санкциями WADA, дело будет передано в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.