Испанский футбольный клуб решил распродать весь основной состав «Севилья» из-за долгов выставила на трансфер основных игроков

Фото: DAISUKE Nakashima/AFLO/Global Look Press

Руководство испанского футбольного клуба «Севилья» приняло решение выставить на трансфер всех игроков основной команды, сообщает газета Marca. Как сообщает источник, решение связано с долгом клуба в размере порядка €90 млн.

Общая стоимость игроков клуба составляет €201,5 млн. В топ-5 самых дорогих футболистов входят марокканский нападающий Юcсеф Эн-Неcири (€20 млн), аргентинский полузащитник Лукас Окампос, марокканский вратарь Яcсин Буну, аргентинский защитник Гонсало Мoнтиэль (все — €12 млн) и его соотечественник защитник Маркос Акyнья (€10 млн).

В ночь на 1 июня завершился марафонский финал Лиги Европы — 2023. «Севилья» взяла этот трофей в седьмой раз в истории, обновив рекорд. С учетом Кубка УЕФА до этого клуб выигрывал турнир в 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 и 2020 годах, ни разу не уступив в финалах.

На этот раз в напряженном и эмоциональном матче «Севилья» одолела «Рому» Жозе Моуриньо. Игра закончилась серией пенальти, где удача была на стороне испанского коллектива. Самые яркие моменты финала Лиги Европы — в галерее NEWS.ru.