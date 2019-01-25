Испанский фигурист Халявин: лучше катались на тренировках

Испанский фигурист Кирилл Халявин, выступающий в паре с Сарой Уртадо, поделился эмоциями после проката на чемпионате Европы в Минске.
«Остались не совсем довольны тем, что показали в ритмичном танце. Мы лучше катались на тренировках. Высокие баллы? Я знаю, что мы могли бы лучше. И по баллам, и по технической оценке», — приводит слова спортсмена корреспондент News.ru.
Он добавил, что им понравилось выступать в Минске из-за мощной поддержки болельщиков.
Пара Халявин — Уртадо получили за ритм-танец 69,28 балла.
Ранее фигурист выступал за Россию в паре с Ксенией Монько. Вместе они стали чемпионами мира среди юниоров 2011 года, двукратными победителями юниорского финала Гран-при, бронзовыми призёрами чемпионата мира среди юниоров 2010 года, вице-чемпионами России 2015 года и двукратными чемпионами России также на юниорском уровне.
Кроме того, вторая испанская пара Оливия Смарт и Оскар Диас остались недовольны оценками после проката.
Как писал News.ru, эстонский фигурист остался недоволен судейством на ЧЕ.