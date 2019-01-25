Испанский фигурист Халявин: лучше катались на тренировках

https://news.ru/storage/news/e08398965c1f0b6419f291434f0105ad/a2aae439-ff39-4c86-9d0d-0278d01bca8c_850.jpg Сергей Булкин/News.ru эксклюзивы

Кирилл Халявин и Сара Уртадо

Испанский фигурист Кирилл Халявин, выступающий в паре с Сарой Уртадо, поделился эмоциями после проката на чемпионате Европы в Минске.

«Остались не совсем довольны тем, что показали в ритмичном танце. Мы лучше катались на тренировках. Высокие баллы? Я знаю, что мы могли бы лучше. И по баллам, и по технической оценке», — приводит слова спортсмена корреспондент News.ru.

Он добавил, что им понравилось выступать в Минске из-за мощной поддержки болельщиков.

Пара Халявин — Уртадо получили за ритм-танец 69,28 балла.

Ранее фигурист выступал за Россию в паре с Ксенией Монько. Вместе они стали чемпионами мира среди юниоров 2011 года, двукратными победителями юниорского финала Гран-при, бронзовыми призёрами чемпионата мира среди юниоров 2010 года, вице-чемпионами России 2015 года и двукратными чемпионами России также на юниорском уровне.

Кроме того, вторая испанская пара Оливия Смарт и Оскар Диас остались недовольны оценками после проката.

Как писал News.ru, эстонский фигурист остался недоволен судейством на ЧЕ.