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Испанка сыграла на Australian Open в 4 утра и возмутилась

Гарбин Мугуруза Panoramic/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гарбин Мугуруза

спорт [ версия для печати ]

Испанская теннисистка Гарбин Мугуруза прокомментировала победу в матче второго круга против британки Йоханны Конты на Открытом чемпионате Австралии. Встреча завершилась в 3:12 ночи по местному времени, корт теннисистки после интервью покинули в 4 утра.

«Заканчивать в 4 часа — это ненормально. Ни в одном другом виде спорта так поздно не играют. Это было очень странно», — приводит её слова ausopen.com.

Спортсменка добавила, что это сбило ей режим и она не смогла хорошо отдохнуть.

В третьем круге испанка победила швейцарку Тимею Бачински, матч закончился раньше.

Мугуруза — победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2016 и Уимблдон-2017), финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Уимблдон-2015), победительница 11 турниров WTA (из них шесть в одиночном разряде). Сейчас она занимает 18-ю строчку мирового рейтинга.

Как писал News.ru, Шарапова проедется по России.


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