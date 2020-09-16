Исмаилову предложили самому выбрать достойного соперника

Бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову предложили выбрать соперников, с которыми он бы вышел на ринг.
Телеканал «360»
Придётся [уложить] Чудинова! Он — боксёр, я — борец. Могу повалить. Это будет просто, я же борец, — заявил спортсмен.
Тайсона же он решил пригласить на родину.
Во втором раунде выбор был между Роем Джонсом и Азизом Абдулвахабовым. Одного борца нужно было отправить подкачаться, а с другим пообщаться.
Азиза я отправлю подкачаться, а Роя Джонса мы позовём пообщаться. Контентик там, туда-сюда, — сказал Исмаилов.
Следующим шагом стал выбор между Джастином Гейтжи и Хабибом Нурмагомедовым.
Гейтжи реально юнец по сравнению с Хабибом. Хабиб — зверь, — подчеркнул Исмаилов.
В четвёртом раунде оказались Федор Емельяненко и Анатолий Токов. По словам Исмаилова, в этой паре он побил бы Токова. А в последнем круге борец заявил, что не стал бы никуда звать Конора Макгрегора, а с Владимиром Минеевым бой провёл бы.
Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 сентября, сразу после победы над Ермековым, Минеев обвинил Исмаилова в использовании стимулирующих препаратов. Говоря о возможном очном поединке, он отметил, что не будет настаивать, «чтобы Мага перед поединком сдавал проверку на допинг-контроль». Всем и так понятно, что у него высыпания на спине не потому, что он рубашку не меняет, заявил тогда Минеев.
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