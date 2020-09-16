Исмаилову предложили самому выбрать достойного соперника

https://static.news.ru/photo/be7831de-f856-11ea-afb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бойцу смешанных единоборств Магомеду Исмаилову предложили выбрать соперников, с которыми он бы вышел на ринг.

Телеканал «360» предложил Исмаилову такой мысленный эксперимент. Среди кандидатов оказались Майк Тайсон, Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов. В частности, Исмаилов рассказал, что его задача — в пяти раундах выбрать бойцов, с которыми он бы сразился или же не стал даже общаться. В первом туре спортсмену предложили выбрать Майка Тайсона или Федора Чудинова.

Придётся [уложить] Чудинова! Он — боксёр, я — борец. Могу повалить. Это будет просто, я же борец, — заявил спортсмен.

Тайсона же он решил пригласить на родину.

Во втором раунде выбор был между Роем Джонсом и Азизом Абдулвахабовым. Одного борца нужно было отправить подкачаться, а с другим пообщаться.

Азиза я отправлю подкачаться, а Роя Джонса мы позовём пообщаться. Контентик там, туда-сюда, — сказал Исмаилов.

Следующим шагом стал выбор между Джастином Гейтжи и Хабибом Нурмагомедовым.

Гейтжи реально юнец по сравнению с Хабибом. Хабиб — зверь, — подчеркнул Исмаилов.

В четвёртом раунде оказались Федор Емельяненко и Анатолий Токов. По словам Исмаилова, в этой паре он побил бы Токова. А в последнем круге борец заявил, что не стал бы никуда звать Конора Макгрегора, а с Владимиром Минеевым бой провёл бы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 9 сентября, сразу после победы над Ермековым, Минеев обвинил Исмаилова в использовании стимулирующих препаратов. Говоря о возможном очном поединке, он отметил, что не будет настаивать, «чтобы Мага перед поединком сдавал проверку на допинг-контроль». Всем и так понятно, что у него высыпания на спине не потому, что он рубашку не меняет, заявил тогда Минеев.