Исландец из ЦСКА пожаловался на «сущий ад» в клубе

https://news.ru/storage/news/0f7add4f4b0148bfdb60a87edd4995d7/8ec3aaa9-c202-436d-8c39-5ead271e65d9_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Хёрдур Магнуссон

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о своём отношении к тренировкам в команде.

По словам футболиста, ему нигде ещё не приходилось столько работать.

«Это был ад, сущий ад! Хочется верить, что второй сбор будет чуть проще. На первом сборе после двух тренировок я просто умирал. К вечеру в голове сидела одна мысль: поскорее бы добраться до кровати», — цитирует игрока «Чемпионат».

Магнуссон добавил, что ЦСКА — «исторический, большой» клуб, поэтому он пришёл туда не просто играть, но обязательно выигрывать.

25-летний исландец присоединился к «армейцам» в летнее трансферное окно. Ранее он защищал цвета исландского «Фрама», итальянского «Ювентуса» (откуда отправился в аренду в «Специю» и «Чезену») и английского «Бристоля».

Как сообщал News.ru, ЦСКА попрощался ещё с одним игроком до конца сезона.