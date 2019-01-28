Исландец из ЦСКА пожаловался на «сущий ад» в клубе

Исландский защитник московского ЦСКА Хёрдур Магнуссон рассказал о своём отношении к тренировкам в команде.
По словам футболиста, ему нигде ещё не приходилось столько работать.
«Это был ад, сущий ад! Хочется верить, что второй сбор будет чуть проще. На первом сборе после двух тренировок я просто умирал. К вечеру в голове сидела одна мысль: поскорее бы добраться до кровати», — цитирует игрока «Чемпионат».
Магнуссон добавил, что ЦСКА — «исторический, большой» клуб, поэтому он пришёл туда не просто играть, но обязательно выигрывать.
25-летний исландец присоединился к «армейцам» в летнее трансферное окно. Ранее он защищал цвета исландского «Фрама», итальянского «Ювентуса» (откуда отправился в аренду в «Специю» и «Чезену») и английского «Бристоля».
Как сообщал News.ru, ЦСКА попрощался ещё с одним игроком до конца сезона.