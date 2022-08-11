Исключенная из сборной Украины биатлонистка выступит в России Исключенная из сборной Украины биатлонистка Бех выступит на чемпионате России

Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/Global Look Press

Екатерина Бех (справа)

Исключенная из сборной Украины 23-летняя биатлонистка Екатерина Бех намерена выступить на втором этапе Кубка Содружества в Раубичах и на летнем чемпионате России, передает ТАСС со ссылкой на региональную Федерацию биатлона. На этой неделе спортсменку включили в состав сборной Московской области.

Екатерина пропустит первый этап Кубка Содружества в Сочи, она готовится выступить в Раубичах и на летнем чемпионате России, — сообщили в федерации.

В 2016 году Бех стала чемпионкой России в спринте среди младших девушек, после вызывалась в юниорскую сборную РФ. В 2018 году перешла в команду Украины, откуда была отчислена после начала спецоперации.

Летний чемпионат России пройдет в сентябре в Чайковском Пермского края.

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