Депутат Госдумы потребовала от Исинбаевой объяснить слова о звании майора Журова потребовала от Исинбаевой объяснить слова о номинальном звании майора

Фото: cska.ru

Елена Исинбаева

Депутат Госдумы, заслуженный мастер спорта России и Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказала в беседе с корреспондентом NEWS.ru мнение о ситуации с Еленой Исинбаевой. С точки зрения Журовой, мировая рекордсменка в прыжках с шестом должна сама разъяснить свои слова о номинальном характере своего воинского звания.

«Я хочу, чтобы Лена сама все объяснила. Она — человек статусный. Я буду в праве ее обсуждать, если сама от нее услышу что-то. Пока это был какой-то пост, сама ли она его написала, неизвестно. Я считаю, что на должна сама все объяснить, чтобы развеять все слухи. Иначе это выглядит странно. Она напрямую пока ничего не сказала. Пока это ложится плохим отпечатком на других спортсменов», — сказала Журова.

Ранее Исинбаева опубликовала пост на своей странице во «ВКонтакте», сообщив о том, что с сентября возобновит работу в Международном олимпийском комитете. Она уточнила, что никогда не занималась политикой в России и не состояла на службе в Вооруженных силах РФ, так как ее призвание — спорт. Исинбаева подчеркнула, что с 2016 года является членом МОК.

Она также отметила, что до 2018 года выступала за клуб ЦСКА, была удостоена высоких наград и званий за выдающиеся спортивные достижения, но «звания, о которых говорят сейчас, носят номинальный характер».