Муштаков: могу создать конкуренцию Кулижникову

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Виктор Муштаков

Конькобежец сборной России дал интервью News.ru

Виктор Муштаков в этом сезоне уже не раз попадал на пьедестал почёта на этапах Кубка мира. На предновогоднем отборочном старте к чемпионату Европы спортсмен занял второе место, но не поехал на турнир Старого Света. Конькобежец рассказал о прошедших стартах, причинах пропуска чемпионата Европы, а также о планах на будущее.

— На отборочном старте к чемпионату Европы вы стали вторым на 500 и 1000 м. Как оцените своё выступление?

— Выступил я довольно-таки хорошо. Планировал пробежать технически правильно, в итоге всё получилось. И секунды это показали. Тренеры были рады не за показанное место, а за исполнение.

— В первый день соревнований вы уступили лишь Павлу Кулижникову 0,002 сек. Чувствуете, что можете его обыграть?

— Я был впереди, но у Павла есть коронная фишка. Он всегда на финише накатывает своего соперника, и со мной это произошло. Хотя нас и разделили тысячные. Но я все равно был рад даже своему проигрышу. Главное — показал, что я могу. Всё-таки секунды были у нас очень хорошими. Зато теперь знаю, что могу создать конкуренцию самому быстрому человеку планеты.

— Вы говорили, что примером для вас является Павел Кулижников. Какие качества вы хотели бы позаимствовать у него?

— Да, он являлся примером. Конечно же, хотелось бы позаимствовать технику! Но это, как говорится, индивидуально уже всё.

— Что для вас главное: бить рекорды или хорошо выступать на стартах и показывать результат? Ставите ли вы себе цель побить тот или иной рекорд?

— Я не бегу за рекордами, да и о результатах стараюсь не думать. Стараюсь исполнить то, что делаю на тренировках. И если всё получится во время бега, то, соответственно, и результат будет, и рекорд.

— Ваши выступления на Кубке мира радуют тренерский штаб и болельщиков. Вы сами собой довольны?

— Мне очень приятно, когда я радую тренеров, близких и болельщиков. Но думаю, что я способен на большее, а пока все идёт своим чередом.

— На одном из этапов Кубка мира вы выступали на открытом катке. Как ощущения? Где вам больше понравилось соревноваться?

— Первый раз за последние много лет Кубок мира проводился на открытом льду. Для меня такие условия привычные, так же, как и лёд. Поэтому результат был хорошим. Мне, конечно же, больше понравилось соревноваться на открытом льду в Японии (этап Кубка мира проводился в Томакое. — Ред.).

— Как насчёт атмосферы в команде и конкуренции?

— Очень хорошая атмосфера, приятно тренироваться. Только на тренировках мы можем посмеяться, шутить и разговаривать обо всём. Но перед стартом мы сами по себе, и каждый настроен друг с другом конкурировать.

Виктор Муштаков/vk.com Виктор Муштаков

— Вы могли отправиться на чемпионат Европы, но не поехали. Почему?

— Тренер решил, что чемпионат Европы — не столь важный старт в сезоне. Поэтому мы будем готовиться к двум чемпионатам мира (на отдельных дистанциях — с 7 по 10 февраля в немецком Инцелле, по спринтерскому многоборью — с 23 по 24 февраля в голландском Херенвене. — Ред.).

— Как проходит подготовка к чемпионату мира, и в какой форме вы находитесь сейчас?

— Провели очень хороший цикл тренировок на сборе в Коломне, и в то же время отдохнули немного, так что форма у меня хорошая. Надеюсь, будет ещё лучше. Ведь это для меня главный старт.

— Вы говорили, что чувствуете нервозность при выступлении на международных стартах. Как вы боретесь с нервозностью?

— Действительно, на первых этапах Кубка мира были моральные переживания. Но с каждым международным стартом становлюсь всё спокойнее. Как борюсь? Просто стараюсь не думать о предстоящих соревнованиях.

— Вы специализируетесь на коротких дистанциях. Не хотели бы попробовать себя на длинных или средних?

— Я выбрал для себя подходящие дисциплины, поэтому намерен готовиться именно к ним. Сначала были мысли о средних дистанциях, а потом подумал: зачем? Если всё получается на коротких, то зачем что-то менять? Если перестраиваться, то можно всё потерять разом.

— Вы начинали работу над дистанцией в 1500 м. Планируете ли вы продолжать работу над полуторкой?

— Думаю, что нет. Я решил окончательно, что буду готовиться только к «пятисотке» и «тыщенке».

— Какие дальнейшие планы на оставшуюся часть сезона?

— Постараться завоевать как можно больше медалей.