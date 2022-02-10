Интересы Валиевой в CAS будут представлять швейцарские адвокаты

Швейцарская юридическая компания Schellenberg Wittmer Ltd будет представлять интересы российской фигуристки Камилы Валиевой на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS). Об этом сообщает «Матч ТВ».
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Ранее Олимпийский комитет России заявил, что принимает все возможные меры для защиты золотой медали российских фигуристов на Играх в Пекине. В допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой, сданном перед Олимпиадой в Пекине, нашли препарат триметазидин.
Также сообщалось, что директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс выразил убеждение, что в деле российской фигуристки Камилы Валиевой нужно дождаться завершения расследования.