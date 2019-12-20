Следственный комитет России (СКР) заинтересован в сотрудничестве с партнёрами из-за рубежа в расследовании уголовных дел в отношении Григория Родченкова, однако те не позволяют провести его допрос.
Об этом «Интерфаксу»
В 2015 году руководивший Московской антидопинговой лабораторией Григорий Родченков дал показания против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), обвинив его в фальсификации допинг-проб спортсменов. Родченков также заявил о существующей в РФ государственной поддержке допинговой системы. Он стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства WADA и в настоящий момент предположительно находится в США.
Российские власти назвали утверждения Родченкова голословными и бездоказательными и последовательно отрицают существование в стране госпрограммы поддержки допинга. Против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории в РФ расследуются два уголовных дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и о воспрепятствовании осуществлению правосудия. СКР добивается выдачи Родченкова.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Следственный комитет нашёл доказательства того, что изменения в базу данных Московской лаборатории, ставшие поводом для санкций WADA, вносил Григорий Родченков.
Исполком WADA 9 декабря принял решение запретить российским спортсменам на четыре года принимать участие в международных соревнованиях под флагом РФ и с государственной символикой.
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