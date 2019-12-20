https://static.news.ru/photo/fb1bb7f6-23d5-11ea-96e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Netflix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Следственный комитет России (СКР) заинтересован в сотрудничестве с партнёрами из-за рубежа в расследовании уголовных дел в отношении Григория Родченкова, однако те не позволяют провести его допрос.

Об этом «Интерфаксу» рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По её словам, «иностранные партнёры», формально не отказываясь от сотрудничества, на практике не оказывают содействия по делам против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории. Зарубежные «компетентные органы» и международные спортивные организации, в частности, не дают российским следователям провести экспертизу версии электронной базы LIMS, предоставленной Родченковым. Также они отказывают российской стороне в проведении его допроса — в том числе по конференц-связи.

В 2015 году руководивший Московской антидопинговой лабораторией Григорий Родченков дал показания против Российского антидопингового агентства (РУСАДА), обвинив его в фальсификации допинг-проб спортсменов. Родченков также заявил о существующей в РФ государственной поддержке допинговой системы. Он стал одним из главных информаторов Всемирного антидопингового агентства WADA и в настоящий момент предположительно находится в США.

Российские власти назвали утверждения Родченкова голословными и бездоказательными и последовательно отрицают существование в стране госпрограммы поддержки допинга. Против бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории в РФ расследуются два уголовных дела по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и о воспрепятствовании осуществлению правосудия. СКР добивается выдачи Родченкова.

Как ранее сообщал NEWS.ru, Следственный комитет нашёл доказательства того, что изменения в базу данных Московской лаборатории, ставшие поводом для санкций WADA, вносил Григорий Родченков.

Исполком WADA 9 декабря принял решение запретить российским спортсменам на четыре года принимать участие в международных соревнованиях под флагом РФ и с государственной символикой.