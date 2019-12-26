https://static.news.ru/photo/64483166-2807-11ea-95b5-fa163e074e61_660.jpg Юлия Степанова Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Виталий и Юлия Степановы, которые сотрудничали со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), скрывают место своего пребывания в США.

Пара так и не получила вид на жительство в этой стране. Степановы покинули Россию в 2014 году, за два дня до выхода фильма о нарушениях антидопинговых правил российскими легкоатлетами и их тренерами.

Поскольку обещания работы так и не материализовались, Степановы перебрались в США в 2015 году и на следующий год обратились с просьбой о предоставлении убежища с тем, чтобы остаться в этой стране. Однако это обращение всё ещё рассматривается, — приводит слова источника NYT.

На сегодняшний день супружеская пара имеет договорённости с Международным олимпийским комитетом (МОК). Юлия получает стипендию от ведомства, а Виталий работает консультантом.

В октябре 2019 года в США приняли закон об ответственности за допинговый сговор. Документ получил название «Антидопинговый акт Родченкова», сообщал NEWS.ru.