Имя Кафельникова увековечат в США

Олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников будет включён в Международный зал теннисной славы. Официальная церемония пройдёт 20 июля в Ньюпорте (США).
Кроме Кафельникова, как сообщает пресс-служба Зала славы, подобной чести удостоились китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс. Кафельников стал вторым россиянином, чьё имя увековечат. В 2016 году в Ньюпорте выбор пал на Марата Сафина.
Кафельников — первый россиянин, который выиграл турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Произошло это в 1996 году, когда Евгений первенствовал на Открытом чемпионате Франции. Также в его активе победа на Кубке Дэвиса в 2002 году. На протяжении шести недель в 1999 году Кафельников был первой ракеткой мира.
Ранее News.ru сообщал, что Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.