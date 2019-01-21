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Имя Кафельникова увековечат в США

Евгений Кафельников Xinhua/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Евгений Кафельников

спорт [ версия для печати ]

Олимпийский чемпион Сиднея Евгений Кафельников будет включён в Международный зал теннисной славы. Официальная церемония пройдёт 20 июля в Ньюпорте (США).

Кроме Кафельникова, как сообщает пресс-служба Зала славы, подобной чести удостоились китаянка Ли На и француженка Мэри Пирс. Кафельников стал вторым россиянином, чьё имя увековечат. В 2016 году в Ньюпорте выбор пал на Марата Сафина.

Кафельников — первый россиянин, который выиграл турнир серии Большого шлема в одиночном разряде. Произошло это в 1996 году, когда Евгений первенствовал на Открытом чемпионате Франции. Также в его активе победа на Кубке Дэвиса в 2002 году. На протяжении шести недель в 1999 году Кафельников был первой ракеткой мира.

Ранее News.ru сообщал, что Шарапова не сумела выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии.


#теннис #ЕвгенийКафельников #Залславытенниса
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