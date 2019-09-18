https://static.news.ru/photo/1f32bcd0-da15-11e9-8694-fa163e074e61_660.jpg Фото: ijf.org

Международная федерация дзюдо (IJF) временно отстранила Федерацию дзюдо Ирана от участия в любых соревнованиях, административных и социальных мероприятиях, организуемых IJF и её союзами. Об этом сообщает пресс-служба международной федерации.

Отстранение произошло после инцидента на чемпионате мира — 2019 в Токио. В релизе отмечено, что IJF была проинформирована, что 28 августа иранский дзюдоист Саид Моллаеи получил указания от властей страны и Федерации дзюдо Ирана отказаться от участия в соревнованиях, чтобы избежать встречи с потенциальным соперником из Израиля Саги Муки.

Это серьёзное нарушение Устава IJF, его законных интересов, принципов и целей, а также Кодекса этики IJF и Олимпийской хартии, — говорится в релизе.

Отстранение начинается с 18 сентября 2019 года до принятия окончательного решения комиссии по этому делу. Федерация дзюдо Ирана может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде.

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