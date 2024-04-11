Их боялись даже немцы: почему российские Игры дружбы так пугают Запад

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Мировое спортивное сообщество во главе с Международным олимпийским комитетом сделало все, чтобы полностью исключить присутствие российских атлетов на Играх 2024 года. Однако главе МОК Томасу Баху этого мало, теперь он давит на остальные страны, чтобы те отказались от участия в Играх дружбы — международном турнире, придуманном в России в качестве альтернативы Олимпиаде. Почему МОК и ряд западных стран так боятся проведения в РФ крупных спортивных соревнований — в материале NEWS.ru.

Кто говорил с Бахом

Президент МОК стал жертвой известных российских пранкеров Вована (Владимир Кузнецов) и Лексуса (Алексей Столяров). Помимо него, россияне также поговорили с вице-президентом Еврокомиссии Маргаритисом Схинасом. Видео беседы пранкеры опубликовали в своем Telegram-канале.

Столяров предстал в образе африканского политика и устроил видеоконференцию с участием Баха и Схинаса, убедив собеседников в том, что хочет устроить политический сговор против России с целью срыва Игр дружбы. Функционер и политик ничего не заподозрили и побеседовали с «африканцем» очень откровенно.

Что сказал глава МОК

По мнению Баха, Игры дружбы являются «пропагандистским шоу». Он также заявил, что все их участники будут автоматически считаться поддерживающими Россию в конфликте с Украиной. Он также объяснил недавнюю дисквалификацию российского Борца Мусы Евлоева, который сфотографировался с плакатом против нацизма.

«Это происходит из-за того, что Россия называет войну против Украины войной против нацистов. И после нашей позиции говорят, что мы фашистская организация, а я нацист», — заявил Бах.

В конце разговора пранкеры начали откровенно издеваться над собеседниками, но те ничего не заподозрили. Столяров предложил помолиться за то, чтобы Игры дружбы не состоялись, а Бах и Схинас послушно повторили текст «молитвы»: «Сегодня праздник святых Вована и Лексуса, это герои континента. Я обращаюсь к тебе, бог, что ты помог мне принять правильное решение, чтобы предотвратить эти Игры дружбы».

Фото: David Zorrakino/Keystone Press Agency/Global Look Press Маргаритис Схинас

«Теперь, когда у нас есть божественное вдохновение, ничто не может пойти не так», — радостно заявил Схинас после «молитвы».

Несколькими днями ранее Вован и Лексус публиковали первую часть разговора с Бахом. В ней он признался, что создал специальную комиссию, которая следит за заявлениями российских спортсменов в СМИ и интернете. «Мы также предлагали украинской стороне и не только предлагали, но и просили предоставить нам их информацию о поведении таких спортсменов или чиновников», — отметил глава МОК.

Какая реакция последовала на пранк

Участники диалога пока никак не комментировали произошедшее, молчат и организации, которые они представляют. Подлинность видео пока тоже никто не оспаривал. В России же реакция последовала незамедлительно. Еще после публикации первой части разговора официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале обвинила МОК в преступном сговоре. Она призвала провести тщательное расследование отношений Баха с Национальным олимпийским комитетом Украины и ее чиновниками.

После появления второй части разговора комментарий ТАСС дала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Ее особенно обеспокоило произнесение чиновником «молитвы».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Татьяна Тарасова

«Он, наверное, сошел с ума. В здравом уме и светлой памяти такого сделать нельзя», — заключила специалист.

Депутат Государственной думы России Дмитрий Свищев после пранка с Бахом в интервью ТАСС призвал Организацию Объединённых Наций (ООН) расследовать его заявления.

«Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдаёт себе отчёт, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, до последнего», — отметил политик.

Что раньше говорил Бах об Играх дружбы

Бах выступал против проведения Игр дружбы не только в разговорах с пранкерами, но и публично. 19 марта на сайте МОК вышло официальное заявление, в котором всех участников Олимпийского движения призывали отказаться от участия в турнире, который пройдет в России, из-за его политизированности. Организация также заявила, что у нее нет гарантий честности спортивных соревнований, проводимых российской стороной. По оценке МОК, власти страны демонстрируют полное неуважение к мировым антидопинговым стандартам.

После этого публично выступил исполняющий обязанности министра спорта Украины Матвей Бедный, слова которого приводил Le Monde. Он предложил обязать россиян и белорусов, которых в нейтральном статусе допустят до участия в Олимпиаде в Париже, подписать документ о неучастии в Играх дружбы. Никакой официальной реакции на это предложение не последовало, а МОК так и не озвучил конкретные санкции, грозящие тем, кто выступит на соревнованиях в России.

Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press Томас Бах

В Госдуме объяснили страх МОК перед Играми дружбы

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии NEWS.ru объяснил, почему МОК боится Игр дружбы. С его точки зрения, они мешают полной изоляции России, что является целью МОК.

«МОК боится проведения Игр дружбы, потому что они хотят изолировать Россию вообще от всего, но не выходит. Бах же крутой чувак. Он должен был, наоборот, выступить с поддержкой Игр, сказать: „Да, вы не можете выступать сейчас на Олимпиаде, здорово, что решили провести иные соревнования“. Но вместо этого они с заместителем главы Еврокомиссии молятся о том, чтобы турнир не состоялся. Более того, они называют это политической игрой», — сказал Свищев.

По словам депутата, после просмотра видео Вована и Лексуса ему сначала было смешно, а потом стало грустно из-за происходящего в мире. Тем не менее Свищев предложил: «Знаете, у нас есть премия "Ника", и как минимум на нее нужно номинировать наших артистов Вована и Лексуса, а как максимум — на "Оскар"».

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press Дмитрий Свищев

Что за соревнования проведут в России

Игры дружбы должны пройти с 15 по 29 сентября 2024 года в Екатеринбурге и Москве. По формату они будут напоминать Олимпийские игры, в рамках турнира пройдут соревнования по 33 летним видам спорта. Среди них есть как привычные всем спортивная и художественная гимнастика, плавание, баскетбол, волейбол, бокс и борьба, так и те виды, которые не включены в программу Олимпийских игр. Это акробатический рок-н-ролл, падел, шахматы, спортивное программирование, джиу-джитсу.

Церемонию открытия и закрытия планируется провести на столичном стадионе «Лужники», а точный состав участников пока неизвестен. При этом глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в декабре прошлого года заявлял ТАСС, что участники Игр в Париже не смогут приехать в Россию, так как МОК аннулирует их результаты на Олимпиаде.

При этом гендиректор оргкомитета соревнований Алексей Сорокин заявлял «Российской газете», что на Играх дружбы ожидаются представители не менее 70 стран. Он также отметил, что в 208 дисциплинах спортсмены разыграют 283 комплекта наград, а победителей ждут внушительные призовые в размере $40 тыс. Всего на Играх дружбы ожидается около 6,5 тысячи спортсменов, а пригласительная кампания строится как на основе взаимодействия с федерациями в различных странах, так и на персональной основе. Новые соревнования планируется проводить раз в два года: в зимнем и летнем формате.

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