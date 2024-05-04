Игры Кубертена: как прошла Олимпиада в Париже в 1924-м, участвовал ли СССР

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Швейцария. Лозанна. Статуя организатора олимпийского движения Пьера де Кубертена в штаб-квартире Международного олимпийского комитета

С 26 июля по 11 августа в Париже пройдет летняя Олимпиада. В последний раз Франция проводила Игры ровно сто лет назад — 4 мая 1924 года. Почему тот турнир стал знаковым в истории современного олимпийского движения и принимали ли в нем участие отечественные спортсмены — в материале NEWS.ru.

Кто основал современные Олимпийские игры

Основателем современных Олимпийских игр считается француз Пьер де Кубертен. В молодости он активно занимался спортом: верховой ездой, греблей, боксом и фехтованием. В 1880 году Кубертен получил степень бакалавра по литературе. Во время учебы он изучал историю и педагогику, в частности физическое воспитание.

Кубертен часто путешествовал. Он посещал колледж в городе Регби, который известен спортивными традициями, а также долину Алфея, расположенную в нескольких сотнях километров от Афин, где проводили древние Олимпиады.

Впоследствии Кубертен распространял идеи спортивного воспитания — читал лекции, писал научные статьи, а также создавал спортивные общества.

Как у Кубертена появилась идея возрождения Олимпиады

Кубертен стремился в первую очередь реформировать систему образования в родной Франции. Он также поставил перед собой цель — внести вклад в борьбу за мир и взаимопонимание между странами. Кубертен считал, что молодые люди должны состязаться в спортивных турнирах, а не сражаться друг с другом на поле боя, поэтому идея возрождения Олимпиады казалась ему наилучшим решением. В Древней Греции существовала традиция прекращения войн в период проведения Игр.

Кубертен впервые выступил с предложением об организации олимпийского турнира в 1888 году. Четыре года спустя он прочитал доклад «Возрождение Олимпиады» в Сорбоннском университете. Благодаря ораторским способностям и приверженности свой идее Кубертен смог убедить многих мировых политиков в необходимости возродить Игры.

Когда было принято решение о проведении Олимпиад

В июне 1894 года в Сорбонне состоялся Международный атлетический конгресс. Представители 12 стран — участников мероприятия обсуждали предложения Кубертена. В частности, он хотел проводить Олимпийские игры на регулярной основе и создать руководящий орган — Международный олимпийский комитет (МОК).

Участники конгресса приняли предложения француза и решили провести первый олимпийский турнир в 1896 году в Афинах, в знак уважения к стране — родоначальнице Олимпийских игр.

Кроме того, на конгрессе была одобрена Олимпийская хартия — свод основных правил и положений МОК. Первым генеральным секретарем Международного олимпийского комитета стал Кубертен, а президентом — греческий поэт и ученый Деметриус Викелас. После его отставки эту должность занял Кубертен. Он возглавлял МОК до 1925-го, в 1925–1937 годах был почетным президентом организации.

Почему сто лет назад Олимпиада прошла в Париже

Летние Олимпийские игры пройдут во Франции в третий раз. Сначала турнир состоялся в Париже в 1900 году, затем — ровно 100 лет назад. На Олимпиаду 1924-го претендовали шесть городов — Амстердам, Барселона, Лос-Анджелес, Париж, Прага и Рим. Но именно в том году возрожденному олимпийскому движению исполнялось 30 лет. В честь заслуг Кубертена было решено провести Игры в Париже. При этом город стал первым, в котором Олимпиада прошла дважды.

Олимпиада 1924 года была безупречно организована. Она побила рекорды по количеству участников. В различных дисциплинах соревновались атлеты из более чем 40 стран. Около 625 тысяч человек присутствовали на Олимпиаде в качестве зрителей. Этот турнир стал последним, подготовкой которого руководил Кубертен.

Что нового было внедрено на летней Олимпиаде-1924

На Играх в Париже 1924 года было несколько запоминающихся событий:

впервые появился олимпийский девиз — «Быстрее, выше, сильнее»;

была выбрана длина марафонской дистанции, равная 42 195 метрам;

в последний раз перед большим перерывом на Олимпиаде спортсмены принимали участие в соревнованиях по теннису и регби. Теннис вернулся в олимпийскую программу в 1988 году, регби — только в 2016-м в измененном формате;

во время показательных выступлений были представлены французский бокс, баскская игра в мяч, а также волейбольный и баскетбольный матчи;

женщины впервые приняли участие в турнире по фехтованию.

Почему россияне не принимали участия в Играх в Париже

Российская империя трижды принимала участие в Олимпийских играх. СССР впервые появился на карте олимпийского движения только в 1952 году.

В 1919-м Советскую Россию еще не признала ни одна страна, поэтому вопрос ее присутствия на Играх 2020 года в Антверпене не обсуждался. Кроме того, организаторы соревнований считали, что российские представители в МОК — это эмигранты из распавшейся Российской империи.

По одной из версий, в ходе подготовки к летним Играм в Париже оргкомитет турнира направил СССР официальное приглашение. Но советское руководство его проигнорировало. Оно посчитало неприемлемой форму приглашения, которое было передано не напрямую, а через посредника — Французский рабочий спортивно-гимнастический союз.

По другой версии, Советский Союз подавал заявку на парижскую Олимпиаду 1924 года. Но она была отклонена, так как Запад в тот момент не признавал факт существования советского государства.

Что изменилось спустя 100 лет

Россия была отстранена от участия в большинстве международных соревнований из-за проведения специальной военной операции на Украине. При этом формально россияне допущены до Олимпийских игр в Париже, но только в нейтральном статусе при соблюдении нескольких условий:

участие в статусе индивидуальных нейтральных атлетов;

невозможность участия в командных соревнованиях;

спортсмены не могут активно поддерживать СВО;

нужно соответствовать антидопинговым требованиям.

В российском обществе разгорелась дискуссия по поводу возможного участия атлетов в Олимпиаде в нейтральном статусе и без флага. Против этого шага высказывалась президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер. В частности, она назвала «командой бомжей» спортсменов, которые поедут на Олимпийские игры в Париж без флага и гимна. Ее точку зрения поддержали старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, российские лучники и депутат Госдумы Николай Валуев.

За участие спортсменов в Играх выступили главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, телекомментатор Дмитрий Губерниев, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили и отечественные теннисисты.

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