Игры дружбы в РФ: что известно, когда и где пройдут, реакция WADA и МОК Матыцин: МОК и WADA оказывают давление на независимые спортивные организации

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Олег матыцин

Глава Министерства спорта России Олег Матыцин заявил, что выступившие против российских Игр дружбы Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) оказывают давление на независимые спортивные организации. Что об этом известно?

Когда и где должны пройти Игры дружбы

Президент России Владимир Путин в октябре постановил провести международные соревнования — Всемирные игры дружбы осенью 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Они должны пройти с 15 по 29 сентября следующего года под лозунгом «обеспечения свободного доступа спортсменов к международной спортивной деятельности».

На турнир приглашены атлеты примерно из 100 стран, размер призов составит $40 тысяч за первое место, $30 тысяч — за второе и $20 тысяч — за третье. Сейчас в программу включено 27 видов спорта — 22 олимпийских и пять не олимпийских, включая пляжный футбол, спортивное программирование и акробатический рок-н-ролл.

В комитете Госдумы по физической культуре и спорту сообщили, что на проведение Игр дружбы потребуется больше 8 млрд рублей.

Как отреагировал МОК

В июне этого года глава МОК Томас Бах заявил, что «российское правительство пытается организовать политизированные спортивные события».

«Российское правительство обвиняет нас в несоблюдении политической нейтральности. В то же время это же правительство пытается организовать абсолютно политизированные спортивные соревнования», — говорил он.

15 ноября директор департамента МОК по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод снова напомнил о рекомендации органа.

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«Учитывая растущую политизацию мирового спорта, мы хотели бы попросить все НОК проявлять осторожность в отношении этой инициативы. Действительно, любое участие НОК во Всемирных играх дружбы противоречило бы не только рекомендации исполкома МОК от 25 февраля 2022 года в отношении международных спортивных мероприятий, проводимых в России, но и коллективной цели олимпийского движения — сохранению независимости и автономности спорта», — высказался чиновник.

Маклеод также подчеркнул, что Международная ассоциация дружбы, которая примет летние и зимние Всемирные игры дружбы в тот же год, что и Олимпийские игры, «является политической организацией, финансируемой правительством России».

Как отреагировало WADA

Генеральный директор Оливье Ниггли во время заседания учредителей организации в Монреале заявил, что Россия не имеет права проводить Игры дружбы. По его словам, соревнования невозможны, поскольку у Российского антидопингового агентства (РУСАДА) отсутствует статус соответствия.

«Россия в 2024 году хочет организовать мультиспортивные соревнования — Игры дружбы, они будут проводиться вне рамок спортивного сообщества, даже глава организационного комитета возглавляет федерацию, которая только что потеряла признание спортивного движения», — прокомментировал Ниггли.

Он отметил, что проведение Игр дружбы в России поставит под сомнение доверие к антидопинговой программе. На соревнованиях не будет Независимой организации по борьбе с допингом в легкой атлетике, члены которой мониторят обстановку. Гендиректор WADA считает, что такое развитие событий идет вразрез с принципами международного агентства, учитывая, что дело РУСАДА находится в Спортивном арбитражном суде.

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Как в РФ отреагировали на слова МОК и WADA

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предостережение МОК, напомнил, что означает буква М в аббревиатуре комитета.

«В аббревиатуре МОК буква М не означает монополию на спортивный мир. Спортивный мир гораздо более многогранен, охватывает огромное количество стран. Форматы проведения соревнований могут быть разные, разные страны могут их инициировать, это все может происходить и вне контекста МОК. Это нужно всем понимать», — сказал он.

Представитель МИД России Мария Захарова уверена, что призыв МОК бойкотировать Всемирные игры дружбы свидетельствует о том, что международный орган превращается в «ком в горле мирового спорта».

Двукратная олимпийская чемпионка Светлана Хоркина считает, что заявление МОК не имеет никакого значения для России.

«Мы будем проводить у себя соревнования крупного масштаба и пригласим на них того, кого хотим. Это не их дело, это наше дело, которое будет направлено на объединение спортсменов разных стран, созидание, на мастерство, профессионализм», — сообщила она.

Олег Матыцин заявил, что МОК и WADA своими действиями пытаются сохранить монополию в управлении мировым спортом. По его мнению, это идет вразрез с ценностями мировой спортивной семьи, а именно — равным отношением ко всем ее членам и свободой выбора.

Глава Минспорта считает, что любая страна имеет право на развитие спорта, и инициированные Россией Игры дружбы не нарушают международный календарь.

«Спорт — это платформа для открытого диалога, поэтому странно слышать от МОК и ВАДА призывы к ограничению российских инициатив. Россия всегда придерживалась истинных принципов спорта, и мы доказали это, организуя масштабные международные соревнования, которые были признаны, в том числе и МОК, лучшими в истории», — подчеркнул Матыцин.

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