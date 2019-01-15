Игроки «Зенита» попали в массовое ДТП

Волейболисты казанского «Зенита» попали в массовое ДТП в турецкой Анкаре перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Халкбанка».
По информации «Спорт Бизнес Online», мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, врезался в автобус команды. Спортсмены не пострадали, но вынуждены были добираться до отеля пешком.
Автобус с казанским «Зенитом» попал в массовое ДТП в Турции— Спорт БО (@Sport_BO) 15 января 2019 г.
Никто из игроков не пострадалhttps://t.co/bBeo544PdI pic.twitter.com/s5zUCHIV9u
Водитель получил множественные травмы. Он доставлен в местную больницу.
Встреча «Зенита» и «Халкбанка» состоится 16 января.
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