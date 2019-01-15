Игроки «Зенита» попали в массовое ДТП

https://news.ru/storage/news/1376ce44c19b8bae400995e4a12f4a7f/39d4f8c5-db1f-4e9a-a9b3-f801b0e9deb9_850.jpg Роман Кручинин/РИА Новости

Волейболисты казанского «Зенита» попали в массовое ДТП в турецкой Анкаре перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Халкбанка».

По информации «Спорт Бизнес Online», мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, врезался в автобус команды. Спортсмены не пострадали, но вынуждены были добираться до отеля пешком.

Автобус с казанским «Зенитом» попал в массовое ДТП в Турции



Никто из игроков не пострадалhttps://t.co/bBeo544PdI pic.twitter.com/s5zUCHIV9u — Спорт БО (@Sport_BO) 15 января 2019 г.

Водитель получил множественные травмы. Он доставлен в местную больницу.

Встреча «Зенита» и «Халкбанка» состоится 16 января.

Как писал News.ru, волейболист Мусэрский установил личный рекорд в Японии.