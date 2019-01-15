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Игроки «Зенита» попали в массовое ДТП

Роман Кручинин/РИА Новости

спорт [ версия для печати ]

Волейболисты казанского «Зенита» попали в массовое ДТП в турецкой Анкаре перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Халкбанка».

По информации «Спорт Бизнес Online», мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, врезался в автобус команды. Спортсмены не пострадали, но вынуждены были добираться до отеля пешком.

Водитель получил множественные травмы. Он доставлен в местную больницу.

Встреча «Зенита» и «Халкбанка» состоится 16 января.

Как писал News.ru, волейболист Мусэрский установил личный рекорд в Японии.


#футбол #фкзенит
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