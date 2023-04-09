Игрок в Dota и противник СВО: что известно о шахматисте Непомнящем Российский шахматист Ян Непомнящий проводит матч за титул чемпиона мира с китайцем Дином Лижэнем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

9 апреля в Астане состоится официальная церемония открытия матча за звание чемпиона мира по шахматам — 2023. Второй раз подряд за звание сильнейшего игрока мира поборется россиянин Ян Непомнящий, которому будет противостоять китаец Дин Лижэнь. Рассказываем подробнее о грядущем матче и личности российского гроссмейстера.

Родился в Брянске и в 11 лет стал мастером спорта по шахматам

Спортсмен появился на свет в семье педагогов и начал играть в шахматы в возрасте четырех лет. Его первыми наставниками стали дедушка и дядя, а уже в пять лет Непомнящий пошел тренироваться в одну из шахматных школ Брянска. Спортсмен быстро прогрессировал: в семь лет он выиграл чемпионат области в своей возрастной категории, а к 11 годам смог выполнить норматив мастера спорта.

Спустя год Непомнящий стал чемпионом России и Европы в категории до 12 лет. После этого в карьере игрока наступила стагнация. «Тогда не хотелось особо ничем заниматься, думалось, что само все придет. Вот с тех 12 лет я, может быть, мог бы быстрее прибавлять и быстрее выходить на какой-то новый уровень, но пришлось потоптаться на месте лет десять», — вспоминал Непомнящий.

Первых серьезных успехов достиг в 2010-м

В том сезоне Непомнящий выиграл чемпионат Европы и победил в суперфинале мирового первенства. Год спустя россиянин в составе сборной завоевал золото на командном чемпионате мира, а также взял серебро на ЧМ по быстрым шахматам и блицу.

В декабре 2017-го Непомнящий на супертурнире обыграл действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена и вошел в число топовых шахматистов планеты. После этого в активе россиянина было несколько побед на престижных соревнованиях, а в 2020-м он выиграл турнир претендентов. Это позволило ему сразиться с Карлсеном за звание чемпиона мира.

Фото: Malte Ossowski/Sven Simon/Global Look Press Ян Непомнящий

Разгромно проиграл Карлсену в битве за шахматную корону

Игра проходила с 24 ноября по 10 декабря 2021 года в Дубае. Первые пять партий завершились вничью, а в шестой победу одержал Карлсен. После этого норвежец выиграл еще три партии, а Непомнящий так ни разу и не победил. Матч досрочно закончился после 11 партий, россиянин потерпел разгромное поражение со счетом 3,5:7,5.

В матчах за шахматную корону эта победа стала самой крупной с 1993 года. Тогда за титул боролись британец Найджел Шорт и россиянин Гарри Каспаров (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Последний выиграл со счетом 12,5:7,5.

Должен был второй раз сыграть с Карлсеном

В 2022 году россиянин второй раз подряд выиграл турнир претендентов, причем обеспечил себе победу за тур до конца соревнований. Он стал вторым шахматистом в истории после Василия Смыслова, кому удалось добиться такого результата. В матче за звание чемпиона мира Непомнящий должен был снова встретиться с норвежцем, но тот отказался защищать титул.

«На матчах за титул чемпиона мира у меня был страх проиграть. Это важная причина, почему я не собираюсь играть за звание чемпиона мира, потому что это не доставило мне большой радости. На самом деле все сводилось к тому, чтобы избежать проигрыша», — рассказал Карлсен.

В отсутствие действующего чемпиона мира звание лучшего игрока планеты оказалось вакантным. Непомнящий поборется за него с китайским гроссмейстером Дином Лиженем, который занял на турнире претендентов второе место. Шахматисты разыграют призовой фонд в размере €2 млн. Победитель получит 60% этой суммы, а проигравший — 40%.

Фото: IMAGO/Malte Ossowski/Sven Simon/Global Look Press Ян Непомнящий

Играет в Dota 2 и болеет за «Спартак»

Непомнящий признавался, что в возрасте 16 лет увлекся компьютерной игрой Dota 2 и даже принял участие в профессиональном турнире ASUS Winter 2011, где стал победителем в составе команды The Retry. Летом прошлого года спортсмен рассказывал, что с удовольствием бы посетил крупный турнир по Dota 2 и поработал бы на нем комментатором.

Непомнящий также является давним поклонником московского футбольного клуба «Спартак», шахматист рассказывал, что поддерживает красно-белых с детства. В его соцсетях можно найти фотографии с домашних матчей столичной команды, а в мае 2021-го гроссмейстер нанес символический удар по мячу перед стартовым свистком матча «Спартака» против «Химок» в РПЛ.

Подписал письмо против проведения СВО на Украине

24 февраля 2022 года Непомнящий написал в соцсетях: «История видела немало черных четвергов. Но сегодняшний чернее прочих». Через неделю спортсмен вместе с 43 другими российскими шахматистами подписал открытое обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой остановить СВО.

По мнению другого российского гроссмейстера Сергея Карякина, Непомнящий продолжил играть на международных турнирах только благодаря подписи под тем обращением. Карякин также отметил, что после 24 февраля перестал общаться с соотечественником, но очень уважает его как спортсмена и считает его победу на турнире претендентов абсолютно заслуженной.