Игрок НХЛ поставил карьеру под удар из-за видео с белым порошком Хоккеист клуба «Аризона Койотс» Ружичка опубликовал видео с белым порошком

Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адам Ружичка

Форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Аризона Койотс» словак Адам Ружичка опубликовал в соцсети Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео с неизвестным белым порошком, сообщает издание iSport.cz. В результате «Аризона» выставила игрока на безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта.

«Аризона Койотс» предоставила форварду Адаму Ружичке безоговорочный отказ с целью расторжения его контракта, — следует из заявления клуба.

Вскоре после публикации Ружичка удалил запись, однако пользователи соцсети успели сохранить сторис спортсмена, после чего видео разлетелось по социальным сетям. На видео запечатлена тарелка с белым порошком и пластиковой картой, а сам 24-летний словак на кадрах употребляет неизвестное вещество.

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