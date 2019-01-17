Игрок «молодёжки» признался в интересе со стороны НХЛ

Нападающий хоккейного клуба СКА и игрок молодёжной сборной России Василий Подколзин заявил, что уже имел контакты с представителями клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Со мной общались скауты многих команд. Лично у меня предпочтений никаких нет. НХЛ есть НХЛ. Я ни за кого не болею, слежу, как играют россияне», — цитирует Подколзина «Матч ТВ».
Хоккеист также отметил, что в СКА сейчас сильная конкуренция и это достаточно интересно.
Василий Подколзин перешёл в систему питерского СКА в прошлом году. За команду он сыграл один матч, не отметившись результативными действиями.