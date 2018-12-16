Игрок «Локомотива» продолжит карьеру в Турции

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Мануэл Фернандеш

Футболист московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш станет игроком «Истанбула». «Железнодорожники» приняли предложение турецкого клуба.

По информации Fanatik, на следующей неделе представители клубов встретятся, чтобы обсудить детали сделки и оформить переход. Фернандеш и его агент также согласовали условия контракта с руководством турецкой команды.

Хавбек выступает за «Локомотив» с 2014 года. Вместе с командой Юрия Сёмина Фернандеш выиграл чемпионат России-2017/18. Его контракт заканчивается летом 2019-го. Портал transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 5,4 миллиона евро.

Как писал News.ru, Кокорина и Мамаева поддержали в Турции.