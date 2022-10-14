Игрок «Брайтона» закончил карьеру в 24 года из-за болезни сердца Игрок «Брайтона» Энок Мвепа завершил карьеру в 24 года из-за болезни сердца

Фото: Andy Rain/EPA/TASS

Энок Мвепу

Замбийский футболист Энок Мвепу вынужден завершить спортивную карьеру несмотря на молодой возраст. В 24 года у игрока английского «Брайтона» диагностировали генетическое заболевание сердца, которое потенциально может привести к инфаркту миокарда в любой момент, сообщает спортивное издание SportClan. В «Брайтоне» заявили, что не оставят Мвепу наедине с болезнью и помогут ему в лечении.

Мы предоставим ему всю любовь и поддержку, насколько это возможно, чтобы помочь выздороветь, а после принять решение о следующих шагах в своей жизни, — отметил председатель клуба Тони Блум.

Комментируя завершение своей карьеры, Мвепу назвал игру за клуб, выступающий в Премьер-лиге, «осуществлением мечты». В своем сообщении замбиец также рассказал, что планирует остаться в футболе, но уже в какой-то другой роли.

Проблемы со здоровьем у футболиста появились в прошлом месяце, когда Мвепу участвовал в тренировочных сборах сборной Замбии. Мужчина почувствовал себя плохо после чего был направлен на прохождение углубленного обследования, которое и выявило опасное заболевание.

Главный тренер московского «Локомотива» Йозеф Циннбауэр ранее покинул свой пост. Спортивный директор «железнодорожников» немец Томас Цорн также ушел в отставку. Ранее красно-зеленые в гостях проиграли «Сочи» со счетом 0:4. Матч прошел на стадионе «Фишт».