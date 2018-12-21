Игравший в «Зените» бразилец пожаловался на зависть русских

https://news.ru/storage/news/c0b5eee305e09d21cbf4e9bb81ac1db5/46fae766-bb70-47f3-9236-8f59e67e85a1_850.jpg Сергей Булкин/News.ru

Халк

Бразильский нападающий Халк, выступавший за питерский «Зенит» с 2012 по 2016 год, вспомнил об отношениях в команде.

«Я пытался общаться, как-то сгладить отношения, но было тяжело. Забивал голы, а они их даже не отмечали. На тренировках почти со мной не общались», — заявил бразилец в интервью Esporte Interativo.

Халк добавил, что они с Акселем Витселем не собирались ставить себя выше других и уважительно относились ко всем игрокам. Футболист также рассказал историю, как он пришёл к руководству клуба с жалобой на отношения сокомандников.

«С тех пор атмосфера в раздевалке улучшилась в разы. Президент „Зенита“ мне до сих пор отправляет сообщения, поздравляет с днем рождения, со всеми праздниками. Дзюба недавно написал: „Возвращайся!“», — заключил Халк.

С «сине-бело-голубыми» форвард стал чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны. Сейчас бразилец защищает цвета «Шанхай Теллэйс». В текущем сезоне он сыграл 25 матчей и забил 13 мячей.

Как писал News.ru, бывший президент обедневшего «Амкара» требует у клуба денег.