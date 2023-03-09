«Играй я с Богом — была бы ничья»: чем запомнился шахматист Роберт Фишер 9 марта американскому гроссмейстеру могло бы исполниться 80 лет. Он стал чемпионом мира и фигурантом массы скандалов

Фото: Егоров Василий/Фотохроника ТАСС

Республика Югославия, Белград, 1 апреля 1970 года, американский гроссмейстер Роберт Фишер

Советский союз на протяжении нескольких десятков лет доминировал в мировых шахматах, представители страны сменяли друг друга в качестве очередного чемпиона мира, пока на горизонте не появился американец Роберт Фишер. Дерзкий спортсмен смог нарушить гегемонию СССР, но запомнился не только блестящей игрой, но и целой серией связанных и не связанных с шахматами скандалов. Рассказываем подробнее об удивительной биографии спортсмена, которому 9 марта могло бы исполниться 80 лет.

Ранние годы

По иронии судьбы родители Фишера познакомились именно в СССР, но еще за четыре года до его рождения они переехали в США. В марте 1943 года в Чикаго Роберт появился на свет. В шесть лет он научился играть в шахматы, и это увлечение стало его главным и единственным способом провести время. Фишер фанатично изучал шахматную литературу, а в 10 лет выиграл свой первый турнир.

Спустя три года он стал чемпионом США среди юниоров, а еще через год стал самым молодым победителем первенства США среди взрослых. Успехи вскружили голову юноше, который почувствовал себя королем мира. Он решил бросить школу, объявив, что ему там больше нечему учиться, и загорелся идеей завоевания титула чемпиона планеты. Путь к этой цели оказался тернистым.

Фишер летал на международные матчи в СССР и Югославию и выступал в них не очень успешно. Окончательно несостоятельность американца в качестве главной звезды мировых шахмат закрепил турнир претендентов 1959 года. Там Фишер поделил 5-е и 6-е место со Светозаром Глигоричем, а лидерам мировых шахмат 16-летний юноша проиграл без особых шансов. Именно те соревнования заставили его трезво посмотреть на свои возможности и начать совершенствоваться.

Фото: Егоров Василий/Фотохроника ТАСС Международный гроссмейстер Роберт Фишер

Расцвет карьеры

Спустя три года Фишер добрался до четвертого места на турнире претендентов и отметился первым скандальным заявлением. Американец объявил, что советские гроссмейстеры играют друг с другом договорные матчи, чтобы отсечь конкурентов, а также потребовал, чтобы турнир претендентов заменили на матчи на выбывание. Молодого выскочку слушать никто не стал, а сам Фишер быстро остыл и продолжил упорно работать.

Все 60-е годы Фишер выступал за сборную США на всевозможных командных соревнованиях, где начал регулярно побеждать топовых игроков. В 1970-м он обыграл девятого чемпиона мира Тиграна Петросяна, а спустя год расправился со звездами тех лет Марком Таймановым и Бентом Ларсеном. Стало понятно, что парень в ближайшее время сыграет за титул чемпиона мира.

Американец достиг заветной цели в 1972-м. Его соперником был советский гроссмейстер Борис Спасский, который в итоге потерпел итоговое поражение со счетом 8,5:12,5. Помимо блестящей игры Фишер запомнился массой экстравагантных выходок и требований.

Американец никак не мог утвердить место проведения матча, затем требовал у ФИДЕ двукратного увеличения гонорара и передачи ему части прибыли с проданных билетов. Сторонам в итоге удалось договориться, а Фишер одержал историческую победу, которая была очень важна для США в политическом плане.

Сложение полномочий

Последняя партия чемпионского матча со Спасским неожиданно стала последней в профессиональной карьере Фишера. После завоевания титула американец практически изолировался от внешнего мира и проявился только во время переговоров с ФИДЕ и новым претендентом на титул Анатолием Карповым в 1975 году. Бобби снова выставил вагон невыполнимых требований, среди которых было радикальное изменение формата матча, а затем и вовсе пропал с радаров. Чиновники из ФИДЕ объявили дедлайн, до которого Фишер должен дать окончательный ответ, тот его просрочил, и новым чемпионом мира был объявлен Карпов.

Не хочу заявлять, будто он меня боялся. Но какая-то неуверенность в нем бродила. Слишком много нового поджидало в противостоянии со мной. Когда Фишер шел к званию чемпиона мира, побеждал соперников значительно старше. Плюс все за него болели. Со временем расклад поменялся. Я на восемь лет моложе, обладал серьезной поддержкой. А Бобби в тот момент еще и с прессой отношения подпортил, — вспоминал Карпов.

Советский гроссмейстер спустя пару лет предпринял еще одну попытку договориться с Фишером о чемпионском матче, в переговорах даже наметился некий прогресс, но они снова ничем не увенчались.

Фото: Папоров/РИА Новости Шахматный матч между Борисом Спасским (справа) и Робертом Фишером (слева) в рамках Всемирной шахматной олимпиады в Гаване

Последние годы

В 1992-м он провел неофициальный матч-реванш со Спасским, который снова уверенно выиграл. «Играй я с Богом — была бы ничья», — без ложной скромности говорил Фишер. Однако больше он не блистал спортивными успехами.

Зато гроссмейстер стал часто появляться в СМИ, где регулярно делал антисемитские, антикоммунистические и антиамериканские заявления. Фишер, кажется, был вообще против всех. Он даже договорился до того, что выступил с поддержкой теракта в США 11 сентября 2001 года. За это гроссмейстер был лишен американского гражданства.

Последние годы экс-чемпион мира жил то в Европе, то в Азии, а смерть настигла его в Исландии. У 64-летнего Фишера диагностировали почечную недостаточность, но он отказался и от операции, и от медикаментозного лечения. Американцу везде мерещились заговоры, он был уверен, что его намеренно хотят убить. Похоронили Фишера в Исландии, на прощании присутствовало лишь несколько друзей, а на могиле установлено скромное надгробие, на котором нет ничего, кроме дат рождения, смерти и имени гроссмейстера.