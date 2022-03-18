Игорь Колыванов: вокруг нас сидят все злодеи и хотят сделать гадости

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов выразил своё отношение к позиции Спортивного арбитражного суда (CAS), который оставил в силе отстранение российских команд от международных турниров. По мнению 54-летнего тренера, судьба отечественного футбола была предрешена заранее, сообщает Мetaratings.ru.

Решение было принято давно, просто подтвердили. Здесь ничего удивительно нет, это очень болезненно для всех нас, но не до такой степени. Мы великая страна, переживём всё это, и будет хорошо. РФС будет делать попытки, чтобы вернуть всё на свои места, но вокруг нас сидят все злодеи и хотят сделать гадости, — сказал Колыванов.

Ранее российский футбольный союз (РФС) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении российской национальной команды и клубов от международных турниров. 18 марта CAS сообщил, что оставил в силе решение ФИФА и УЕФА.

Ранее президент Польского футбольной союза (PZPN) Чезаре Кулеша сообщил, что сборная Польши не намерена играть с российской командой в стыковых матчах за право выступить на чемпионате мира 2022 года в Катаре.