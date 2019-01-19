USD  66.4438 EUR  75.633
GOLD1,281 $   Brent62.38 $ Bitcoin3,646.74 $
МОСКВА1°C08:38
ПОИСК ПОИСК ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ 18+ facebook twitter vkontakte instagram
  1. Главная
  2. спорт

Игорь Бобков: переезд в Балашиху надо просто принять

Голкипер омского клуба «Авангард» Игорь Бобков Alexander Kulebyakin/Global Look Press эксклюзивы

Голкипер омского клуба «Авангард» Игорь Бобков

спорт [ версия для печати ]
Вратарь “Авангарда” дал интервью News.ru

Голкипер омского клуба «Авангард» Игорь Бобков в разговоре с корреспондентом News.ru рассказал, как команда адаптировалась после переезда в Балашиху.

— Как вам идея провести Матч звёзд КХЛ в Казани? Думаете, шоу удастся?

— Уверен, будет очень здорово. Правильно сказал президент республики, что переплюнуть Татарстан всем следующим организаторам будет тяжело. Думаю, будет круто.

— Сами что-то ждёте особенного?

— Полную арену, атмосферу праздника. У меня родители в Казань приехали, будут смотреть за всем, что тут происходит.

— Для «Авангарда» этот сезон сложный — клуб переехал в Балашиху. Как по прошествии уже достаточного времени команда все это воспринимает?

— Эти обстоятельства от нас никак не зависят, мы ничего тут сделать не можем. Наша задача лишь принять это все, адаптироваться к новым условиям и показывать свой лучший хоккей. Это наша работа. Надо просто выходить на лёд и играть для тех, кто нас поддерживает.

— Чувствуете ли себя несколько оторванными от родной публики?

— Конечно. Чувствуется немного другая атмосфера. В Балашихе много наших болельщиков, но Омск есть Омск.

— Что говорят о перспективах возвращения домой?

— Нам толком ничего сейчас не говорят. Что вы видите в новостях, то мы и слышим от руководства.

— Для вас эта поездка в Казань ещё и шанс немного перевести дух посредине насыщенного сезона?

— Конечно, график у нас напряженный. Плюс много переездов — ряд игр нам перенесли. Бывало так, что мы проводили по семь игр за 13 дней. Это тяжеловато было, такие паузы позволяют немного прийти в себя, сменить атмосферу.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

— Рывок в Казань вас не выбьет из ритма? Дальше ведь предстоит вояж на Дальний восток.

— Из дальневосточного турне тебя ничто выбить не может (смеётся), оно само тебя выбивает из сил. Поэтому здесь надо не думать об этом, а просто выходить на лёд и показывать свою игру.

— У вас есть какой-то особенный рецепт подготовки к таким дальним поездкам?

— Если честно, никакого. Организм просто не обмануть. Ты прилетаешь и просто хочешь спать. Нужно пару дней, чтобы полностью адаптироваться к другому часовому поясу.

— Что сейчас происходит с «Адмиралом», где вы играли раньше? Читаешь новости и становится не по себе.

— Я тоже всю информацию о владивостокском клубе черпаю лишь из прессы, так как никакого отношения к команде уже не имею.

— Не обидно, что у команды столько проблем?

— Конечно, обидно, город то хороший, хоккей там любят. Да, есть проблемы, но я думаю, что они вполне решаемы, все может наладиться уже в скором времени.

— В кулуарах поговаривают, что Владивосток может лишиться места в лиге.

— Если все трудности окажутся позади, такой сценарий будет вряд ли возможен. Там реально любят хоккей.


#хоккей #КХЛ #Авангард #Матчзвезд #ИгорьБобков
самое читаемое
происшествия
Фекалии всплыли в Крещенской проруби в Москве
спорт
Тихонов рассказал, как Логинов принимал допинг

читайте также
За биатлонисток — в эстафете, за Росомаху — в бою всей жизни
спорт 15:46, 18 января 2019
За кого болеть в выходные
За биатлонисток — в эстафете, за Росомаху — в бою всей жизни
Мужская сборная не отобралась на Олимпиаду
спорт 11:24, 18 января 2019
Это гандбол, а не фэнтези: Россия осталась без Токио
Мужская сборная не отобралась на Олимпиаду
Боксёр Артур Акавов может реализовать мечту всей жизни
спорт 21:29, 17 января 2019
Последний шанс Росомахи стать Золушкой
Боксёр Артур Акавов может реализовать мечту всей жизни
Лента новостей
общество 08:37
Вован и Лексус назвали причину отсутствия звонков Путину
в мире 08:32
Газовое ограбление страны раскрыли на Украине
в мире 08:25
Зеленский рассказал подробности встречи с Порошенко
происшествия 08:23
Пожар вспыхнул на складе в Благовещенске
общество 08:13
Серный смог больше месяца висит над городом в Башкортостане
Другие новости
спорт 07:52
Акавов не смог завоевать титул чемпиона мира
спорт 07:44
Медведев вышел в четвёртый круг Australian Open
спорт 19:42
Зарипов прокомментировал своё участие в Матче звёзд КХЛ
спорт 19:21
Кремлёв: cитуация с обвинениями Ковалёва — провокация
facebook twitter vkontakte instagram
РЕДАКЦИЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на news.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов

Все права защищены © АНО "Информационно-аналитический центр "МедиаНьюс", 2018 Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-71576 от 13.11.2017

115432, г. Москва, ул. Трофимова, д. 15, а/я 202

Top